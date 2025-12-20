قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبتعد والأرقام تتصاعد.. 130 مليون جنيه تفصل حسم صفقة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت والذي كان قريبا من ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة الماضية قبل أن تتجمد المفاوضات بشكل شبه كامل بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وما ترتب عليها من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

اتفاق قديم يتعطل بسبب الأزمات

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مسبق مع مسؤولي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية يقضي بانتقال حامد حمدان إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه إلا أن هذا الاتفاق أصبح مهددا في ظل المتغيرات الأخيرة سواء على مستوى أوضاع الزمالك المالية أو تألق اللاعب اللافت ما فتح الباب أمام عروض جديدة أكثر إغراءً.

شوبير: مفاوضات الزمالك شبه متوقفة

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية أن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان أصبحت شبه متوقفة بسبب الأزمات التي يمر بها النادي وعلى رأسها قرار إيقاف القيد الصادر من "فيفا".

وأوضح شوبير أن الأهلي لا يتحرك بمفرده في ملف الصفقة حيث يواجه منافسة قوية من نادي بيراميدز الذي دخل بقوة على خط المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.

الأهلي يقترب من حسم الصفقة

أشار مصدر أن النادي الأهلي نجح في التوصل إلى اتفاق شفهي مع حامد حمدان بشأن كافة التفاصيل المادية والتعاقدية في انتظار حسم المفاوضات الرسمية مع نادي بتروجت خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر داخل الأهلي إلى أن إدارة النادي قدمت عرضا جديدا من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستغلة حالة التردد داخل الزمالك.

التفاصيل المالية لعقد حامد حمدان مع الأهلي

وكشف المصدر أن الاتفاق الشفهي بين الأهلي واللاعب يتضمن حصول حامد حمدان على 135 مليون جنيه طوال مدة التعاقد والتي تمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم بواقع 30 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف أن الأهلي وعد اللاعب بتوفير عقد إعلاني سنوي يمنحه عائدا إضافيا بجانب راتبه الأساسي فضلا عن مكافآت خاصة مرتبطة بالفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات.

بيراميدز يدخل سباق المنافسة

لم يقف الأمر عند الأهلي فقط حيث دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب مستغلًا قدرته المالية ورغبته في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ما يزيد من سخونة الصراع على ضم نجم بتروجت.

تألق عربي يرفع أسهم اللاعب

يحظى حامد حمدان باهتمام واسع من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد تألقه اللافت مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث قدم مستويات قوية لفتت الأنظار داخل وخارج مصر.

ولم يقتصر الاهتمام على الأندية المصرية فقط، إذ ارتبط اسم اللاعب بعدد من الأندية العربية أبرزها السويلحي الليبي إلى جانب أندية من قطر والسعودية.

أرقام حامد حمدان مع بتروجت

شارك حامد حمدان صاحب الـ25 عاما في 28 مباراة مع فريق بتروجت في مختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

ساعات حاسمة

واختتم المصدر داخل الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي ستكثف محاولاتها خلال الساعات المقبلة للضغط على مسؤولي بتروجت عبر تقديم عرض مالي محسن من أجل حسم الصفقة رسميًا في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز.

ويبقى مستقبل حامد حمدان معلقًا بين ثلاثة أندية كبرى في انتظار القرار النهائي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

نادي الزمالك حامد حمدان بتروجت الأهلي نادي بيراميدز بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بدمياط

رئيس جامعة بورسعيد يعقد سلسلة اجتماعات استراتيجية لمتابعة التصنيف الدولي والتحول الرقمي

رئيس جامعة بورسعيد: الاستثمار فى التصنيف الدولي والتحول الرقمي

بهنساوي : احلال وتجديد نوازل الصرف الصحي وغرف التفتيش وتأسيس المسطح الداخلي

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد مستجدات العمل في تطوير و رفع كفاءة منور "السنيين" بمساكن العبور

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد