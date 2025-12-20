الزمالك يبتعد والأرقام تتصاعد.. 130 مليون جنيه تفصل حسم صفقة حامد حمدان

كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت والذي كان قريبا من ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة الماضية قبل أن تتجمد المفاوضات بشكل شبه كامل بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وما ترتب عليها من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

اتفاق قديم يتعطل بسبب الأزمات

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مسبق مع مسؤولي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية يقضي بانتقال حامد حمدان إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه إلا أن هذا الاتفاق أصبح مهددا في ظل المتغيرات الأخيرة سواء على مستوى أوضاع الزمالك المالية أو تألق اللاعب اللافت ما فتح الباب أمام عروض جديدة أكثر إغراءً.

شوبير: مفاوضات الزمالك شبه متوقفة

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية أن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان أصبحت شبه متوقفة بسبب الأزمات التي يمر بها النادي وعلى رأسها قرار إيقاف القيد الصادر من "فيفا".

وأوضح شوبير أن الأهلي لا يتحرك بمفرده في ملف الصفقة حيث يواجه منافسة قوية من نادي بيراميدز الذي دخل بقوة على خط المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.

الأهلي يقترب من حسم الصفقة

أشار مصدر أن النادي الأهلي نجح في التوصل إلى اتفاق شفهي مع حامد حمدان بشأن كافة التفاصيل المادية والتعاقدية في انتظار حسم المفاوضات الرسمية مع نادي بتروجت خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر داخل الأهلي إلى أن إدارة النادي قدمت عرضا جديدا من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستغلة حالة التردد داخل الزمالك.

التفاصيل المالية لعقد حامد حمدان مع الأهلي

وكشف المصدر أن الاتفاق الشفهي بين الأهلي واللاعب يتضمن حصول حامد حمدان على 135 مليون جنيه طوال مدة التعاقد والتي تمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم بواقع 30 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف أن الأهلي وعد اللاعب بتوفير عقد إعلاني سنوي يمنحه عائدا إضافيا بجانب راتبه الأساسي فضلا عن مكافآت خاصة مرتبطة بالفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات.

بيراميدز يدخل سباق المنافسة

لم يقف الأمر عند الأهلي فقط حيث دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب مستغلًا قدرته المالية ورغبته في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ما يزيد من سخونة الصراع على ضم نجم بتروجت.

تألق عربي يرفع أسهم اللاعب

يحظى حامد حمدان باهتمام واسع من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد تألقه اللافت مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث قدم مستويات قوية لفتت الأنظار داخل وخارج مصر.

ولم يقتصر الاهتمام على الأندية المصرية فقط، إذ ارتبط اسم اللاعب بعدد من الأندية العربية أبرزها السويلحي الليبي إلى جانب أندية من قطر والسعودية.

أرقام حامد حمدان مع بتروجت

شارك حامد حمدان صاحب الـ25 عاما في 28 مباراة مع فريق بتروجت في مختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

ساعات حاسمة

واختتم المصدر داخل الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي ستكثف محاولاتها خلال الساعات المقبلة للضغط على مسؤولي بتروجت عبر تقديم عرض مالي محسن من أجل حسم الصفقة رسميًا في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز.

ويبقى مستقبل حامد حمدان معلقًا بين ثلاثة أندية كبرى في انتظار القرار النهائي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.