4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
رياضة

مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقف المفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك مع اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجيت، مؤكدًا على أن هناك منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب.

وقال شوبير خلال حديثه في برنامجه «الناظر» المذاع على شاشة قناة «النهار»: «دون أن تحزن مني جماهير نادي الزمالك، مفاوضات القلعة البيضاء مع حامد حمدان توقفت تمامًا، وكمان الزمالك عنده إيقاف قيد هو الثامن لحد دلوقتي».

وأضاف: «بيراميدز بينافس الأهلي على ضم حامد حمدان وبجدية، والأرقام التي ترددت لضم حمدان مبالغ فيها ومفيش 100 مليون جنيه الكلام ده مش صحيح».

وتابع: «هناك عرض وتواصل بقوة من النادي الأهلي مع بتروجيت ومع حامد حمدان، هتقولي اللاعب ميال لمين؟ انا عارف لكن مقدرش اقولك عشان في ثانية ممكن حاجات تتغير».

الأهلي حامد حمدان بتروجيت بيراميدز الزمالك شوبير الأهلي وبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

