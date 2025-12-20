مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقف المفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك مع اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجيت، مؤكدًا على أن هناك منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب.

وقال شوبير خلال حديثه في برنامجه «الناظر» المذاع على شاشة قناة «النهار»: «دون أن تحزن مني جماهير نادي الزمالك، مفاوضات القلعة البيضاء مع حامد حمدان توقفت تمامًا، وكمان الزمالك عنده إيقاف قيد هو الثامن لحد دلوقتي».

وأضاف: «بيراميدز بينافس الأهلي على ضم حامد حمدان وبجدية، والأرقام التي ترددت لضم حمدان مبالغ فيها ومفيش 100 مليون جنيه الكلام ده مش صحيح».

وتابع: «هناك عرض وتواصل بقوة من النادي الأهلي مع بتروجيت ومع حامد حمدان، هتقولي اللاعب ميال لمين؟ انا عارف لكن مقدرش اقولك عشان في ثانية ممكن حاجات تتغير».