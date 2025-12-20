غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى لنادى الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر.

ويفتقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخدمات عدد من لاعبيه فى مباراة حرس الحدود بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

ويلتقى الفريقين غداً السبت فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك، محمد صبحى وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر الأول المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى المغرب.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض غياب الثلاثى عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، وأحمد ربيع للإصابة، كما يغيب المغربى محمود بنتايج والذى توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العرب 2025.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء حرس الحدود على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدى سليمان – محمود الشناوى.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدى «الونش» – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسى – عدى الدباغ – عمرو ناصر.