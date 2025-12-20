قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى لنادى الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر.

ويفتقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخدمات عدد من لاعبيه فى مباراة حرس الحدود بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

ويلتقى الفريقين غداً السبت فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك، محمد صبحى وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر الأول المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى المغرب.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض غياب الثلاثى عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، وأحمد ربيع للإصابة، كما يغيب المغربى محمود بنتايج والذى توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العرب 2025.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء حرس الحدود على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدى سليمان – محمود الشناوى.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدى «الونش» – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسى – عدى الدباغ – عمرو ناصر.

أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر ستاد المقاولون العرب محمد صبحى أحمد فتوح محمد شحاتة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

هشام ماجد

هشام ماجد يمازح الجمهور بعد انضمام مصطفي غريب لمسلسل اللعبة 5

فيلم الست

دافع عن والدها..نجلة الراحل محمد التابعي تشكر أيمن الحكيم بسبب فيلم الست

تامر مجدي

من الفرح إلى المستشفى.. تعرض الفنان تامر مجدي لوعكة صحية

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

