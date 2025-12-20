مصطفى شلبي يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي والزمالك

كشف مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، تفاصيل هامة تتعلق بمفاوضاته مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي الأهلي كان الطرف الأول الذي دخل في مفاوضات رسمية لضمه.

توقيع للأهلي قبل تدخل الزمالك

وأوضح شلبي، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي فاوضه بالفعل ونجح في الحصول على توقيعه في بداية الأمر، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يكن مطروحًا ضمن الخيارات في تلك المرحلة. وأضاف أن حالة الهدوء والتأخير من جانب الأهلي في حسم الصفقة كانت سببًا رئيسيًا في تغيّر وجهته، خاصة مع الحماس الكبير والجدية الواضحة التي أظهرها مسؤولو الزمالك، وهو ما دفعه لاختيار الانضمام إلى القلعة البيضاء.



شيكابالا القدوة والداعم الأول

وتحدث شلبي عن علاقته بقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أنه يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم، لما يملكه من خبرات وشخصية قيادية. وأشار إلى أن شيكابالا كان دائمًا يرشده للطريق الصحيح داخل وخارج الملعب، لافتًا إلى أن التواصل بينهما لا يزال قائمًا حتى الآن.

أوسوريو.. المدرب الأفضل خلال 20 عامًا

وأشاد لاعب الزمالك السابق بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، واصفًا إياه بالمدرب العبقري، ومؤكدًا أنه أفضل مدير فني عمل في مصر خلال العشرين عامًا الأخيرة من وجهة نظره، لما يمتلكه من فكر تدريبي مختلف وشخصية قوية.

قرار الرحيل إلى البنك الأهلي

وعن انتقاله إلى البنك الأهلي، أوضح شلبي أن القرار جاء بعد مكالمة مباشرة من اللواء أشرف نصار، رئيس النادي، مشيدًا بطريقة الإدارة واحترافيتها. وأكد شعوره بالاستقرار داخل النادي، خاصة بعد تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا، ووجود عبد الواحد السيد ضمن الإدارة.

وداع الزمالك وموقف الجماهير

وأكد شلبي أن رحيله عن الزمالك جاء برغبة مشتركة بينه وبين إدارة النادي، مشددًا على أن جماهير الزمالك مثال حقيقي للوفاء والدعم الدائم للاعبين، معبرًا عن حزنه لرحيل المدرب جوزيه جوميز، ومؤكدًا احترامه للاعب أشرف بن شرقي وعدم تأثره بالمقارنات الجماهيرية بينهما



