غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
رياضة

مصطفى شلبي يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي والزمالك

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
رباب الهواري

كشف مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، تفاصيل هامة تتعلق بمفاوضاته مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي الأهلي كان الطرف الأول الذي دخل في مفاوضات رسمية لضمه.

توقيع للأهلي قبل تدخل الزمالك

وأوضح شلبي، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي فاوضه بالفعل ونجح في الحصول على توقيعه في بداية الأمر، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يكن مطروحًا ضمن الخيارات في تلك المرحلة. وأضاف أن حالة الهدوء والتأخير من جانب الأهلي في حسم الصفقة كانت سببًا رئيسيًا في تغيّر وجهته، خاصة مع الحماس الكبير والجدية الواضحة التي أظهرها مسؤولو الزمالك، وهو ما دفعه لاختيار الانضمام إلى القلعة البيضاء.
 

شيكابالا القدوة والداعم الأول

وتحدث شلبي عن علاقته بقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أنه يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم، لما يملكه من خبرات وشخصية قيادية. وأشار إلى أن شيكابالا كان دائمًا يرشده للطريق الصحيح داخل وخارج الملعب، لافتًا إلى أن التواصل بينهما لا يزال قائمًا حتى الآن.

أوسوريو.. المدرب الأفضل خلال 20 عامًا

وأشاد لاعب الزمالك السابق بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، واصفًا إياه بالمدرب العبقري، ومؤكدًا أنه أفضل مدير فني عمل في مصر خلال العشرين عامًا الأخيرة من وجهة نظره، لما يمتلكه من فكر تدريبي مختلف وشخصية قوية.

قرار الرحيل إلى البنك الأهلي

وعن انتقاله إلى البنك الأهلي، أوضح شلبي أن القرار جاء بعد مكالمة مباشرة من اللواء أشرف نصار، رئيس النادي، مشيدًا بطريقة الإدارة واحترافيتها. وأكد شعوره بالاستقرار داخل النادي، خاصة بعد تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا، ووجود عبد الواحد السيد ضمن الإدارة.

وداع الزمالك وموقف الجماهير

وأكد شلبي أن رحيله عن الزمالك جاء برغبة مشتركة بينه وبين إدارة النادي، مشددًا على أن جماهير الزمالك مثال حقيقي للوفاء والدعم الدائم للاعبين، معبرًا عن حزنه لرحيل المدرب جوزيه جوميز، ومؤكدًا احترامه للاعب أشرف بن شرقي وعدم تأثره بالمقارنات الجماهيرية بينهما


 

