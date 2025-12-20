قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصطفى شلبي: مستحيل أشتكي الزمالك عشان الفلوس

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
رباب الهواري

أكد مصطفى شلبي، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، تمسكه بعلاقته القوية بنادي الزمالك، مشددًا على أن فكرة التقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء بسبب مستحقات مالية أمر مستحيل بالنسبة له، نظرًا لما يحمله النادي من مكانة خاصة في قلبه.

الزمالك صنع اسمي وشهرتي

أوضح شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك أضاف له الكثير على مختلف المستويات، سواء من حيث الشهرة أو الدخل أو حتى الحياة الاجتماعية، مؤكدًا أن النادي كان سببًا رئيسيًا في بناء اسمه داخل الوسط الرياضي. وقال: «الزمالك بيتي، ومقدرش أطلع أتكلم عنه بشكل مش كويس»، مشيرًا إلى أن أي حديث سلبي عن النادي غير مقبول بالنسبة له.

مفاجأة رحيل زيزو وخسائر فنية كبيرة

وتطرق لاعب البنك الأهلي الحالي إلى انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، معبرًا عن دهشته من هذه الخطوة، خاصة أن زيزو كان نموذجًا للاعب المحترف داخل الزمالك ويؤدي واجباته بكل التزام. وأكد شلبي أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء رحيله، مشددًا على أن الزمالك خسر كثيرًا برحيل زيزو، إلى جانب خسارته لإمام عاشور، لما يمتلكانه من تأثير فني كبير.

الكونفدرالية.. لعبت مصابًا من أجل التتويج

كشف شلبي أنه خاض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو يعاني من الإصابة، مؤكدًا أن رغبته في مساعدة الفريق والتتويج باللقب دفعته لتحمل الألم والمشاركة في المباراة.

العودة للزمالك حلم وشرف

وعن إمكانية العودة للقلعة البيضاء، أكد مصطفى شلبي أن ارتداء قميص الزمالك مجددًا يُعد شرفًا كبيرًا وحلمًا يتمنى تحقيقه، موضحًا أن النادي تأثر فنيًا برحيل بعض المدربين، مثل أسوريو وأيمن الرمادي.

تقييم تجربة حلمي طولان

وفي ختام تصريحاته، علّق شلبي على تجربة المدرب حلمي طولان في كأس العرب، مؤكدًا أنها لم تكن موفقة ولم تحقق الطموحات المنتظرة


 

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك
