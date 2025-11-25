قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
أسعار وطرق استحراج شهادة ميلاد جديدة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
ماذا حدث في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب؟.. الداخلية تناشد المواطنين للإبلاغ عن أي خروقات في العملية الانتخابية
ماحيات الذنوب.. 10 أسباب تغفر المعاصي ولو كانت مثل زبد البحر
رياضة

أحمد عيد :رفضت رحيل مصطفي شلبي.. والزمالك سيفوز على كايزر تشيفز

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن الفريق افتقد للحدة والشراسة الهجومية خلال مواجهة زيسكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخروج بفوز ثمين بهدف دون رد. 

وأوضح أن الانتصار جاء دون ترجمة فعلية للسيطرة إلى فرص محققة، ما يعكس حاجة اللاعبين إلى زيادة الرغبة والجرأة في الثلث الأخير من الملعب.

دعوة لإظهار الشغف وروح المنافسة

شدد عبد الملك على أهمية أن يُظهر لاعبو الزمالك شغفًا أكبر في سبيل المنافسة على البطولات، مشيرًا إلى أن عبارة “الزمالك بيكسب بشقاه” التي ارتبطت بالأسطورة الراحل محمد صبري لا تزال تصف الواقع داخل الملعب، حيث يحقق الفريق النتائج أحيانًا دون الأداء المنتظر.

التبديلات وقراءة الجهاز الفني

تطرق نجم الزمالك السابق إلى التغييرات الفنية في الشوط الثاني، معتبرًا أنها لم تُحدث الفارق بالشكل المطلوب، لكنه أثنى على قرار الجهاز الفني بعدم الإصرار على استمرار محمود جهاد بعد نزوله بديلًا، واعتبر ذلك مؤشرًا على المرونة وعدم المكابرة في اتخاذ القرارات.

فتوح وصناعة التأثير الإيجابي

أشاد عبد الملك بأداء أحمد فتوح، مؤكدًا أنه لاعب مميز يمتلك موهبة خاصة وقدرة على إحداث الفارق، حيث انعكس وجوده بشكل واضح على تحسن شكل الفريق وتوازن الأداء في الجانبين الدفاعي والهجومي.

موقفه من مصطفى شلبي وأحمد شريف

كشف عبد الملك عن رفضه لفكرة رحيل مصطفى شلبي، معتبرًا أنه عنصر مهم يمكنه تقديم الإضافة، كما أوضح أن أحمد شريف مركزه الطبيعي هو رأس الحربة وليس جناحًا، ما يستدعي توظيفه بشكل أكثر دقة.

إشادة بشيكو بانزا وتطور مستواه

أعرب عن إعجابه بالمستوى المتصاعد لشيكو بانزا، موضحًا أنه يقدم أفضل أداء له منذ انضمامه للزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، مع تحسن ملحوظ في الفاعلية والحضور بالمباريات.

قراءة لمواجهة كايزر تشيفز

حول المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا، أكد عبد الملك قدرة الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية، مع التنبيه إلى خبرات الفريق الجنوب إفريقي الكبيرة في المنافسات القارية.

إشادة بفيريرا وخبرته الفنية

اختتم عبد الملك تصريحاته بالإشارة إلى الخبرات التي اكتسبها من المدرب البرتغالي فيريرا، موضحًا أنه يتميز بتركيز استثنائي واهتمام بالغ بأدق التفاصيل الفنية، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين وتطورهم


 

