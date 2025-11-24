قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة: نبحث حلول أرض الزمالك وصلاح خرج من مشروع طفرة الطفرة

طه جبريل و زير الشباب والرياضة
طه جبريل و زير الشباب والرياضة
يسري غازي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خرجا من مشروع طفرة الطفرة.

أضاف وزير الشباب والرياضة في ندوة صدي البلد : موهبة محمد صلاح فرضت نفسها لدينا 4 آلاف لاعب نقوم بتجهيزهم للبطولات العالمية وعدد المسجلين في اتحاد الكرة حوالي  75 الف لاعب وهذا لا يتناسب مع القاعدة العريضة للشعب المصري والشباب

واصل وزير الشباب والرياضة: لدينا مشروع كابيتانو وهو اجتماعي وهناك كشافين من الخارج وهناك أربع لاعبين من المشروع واكتشاف المواهب خرجوا للاحتراف.

وأكمل :  لد ينا خطة لانتقاء المواهب واتحاد الكرة لديهم برنامج للمنتخبات.

وعن أزمة أرض الزمالك قال وزير الرياضة: نبحث عن حلول وبدائل لحل الأزمة ونساند الأندية الشعبية والجماهيرية.

شدد على أن الصعيد في قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بأندية الصعيد.

واستقبل الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع صدي البلد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ندوة للحديث في أبرز القضايا علي الساحة الرياضية.

وتطرق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي مختلف القضايا والأزمات الخاصة بالأندية يأتي في مقدمتها نادي الزمالك.

كما تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حول عن ملف تطوير الشباب والناشئين وخارطة الطريق التي طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وقام الكاتب الصحفي طه جبريل بإهداء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة درع موقع صدي البلد الإخباري.

وزير الرياضة طه جبريل موقع صدي البلد الزمالك محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

آثار الحريق في ورشة الاخشاب بدهب

السيطرة على حريق هائل التهم ورشة نجارة في مدينة دهب

العثور على رضيع

كشف لغز العثور على طفل رضيع بمحيط مسجد الفولي بالمنيا

نقل المصابه للمستشفى

لخلافات قديمة.. القبض على شخص أطلق النار على طليقته في المنيا

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد