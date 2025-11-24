وزير الرياضة: نبحث حلول أرض الزمالك وصلاح خرج من مشروع طفرة الطفرة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خرجا من مشروع طفرة الطفرة.

أضاف وزير الشباب والرياضة في ندوة صدي البلد : موهبة محمد صلاح فرضت نفسها لدينا 4 آلاف لاعب نقوم بتجهيزهم للبطولات العالمية وعدد المسجلين في اتحاد الكرة حوالي 75 الف لاعب وهذا لا يتناسب مع القاعدة العريضة للشعب المصري والشباب

واصل وزير الشباب والرياضة: لدينا مشروع كابيتانو وهو اجتماعي وهناك كشافين من الخارج وهناك أربع لاعبين من المشروع واكتشاف المواهب خرجوا للاحتراف.

وأكمل : لد ينا خطة لانتقاء المواهب واتحاد الكرة لديهم برنامج للمنتخبات.

وعن أزمة أرض الزمالك قال وزير الرياضة: نبحث عن حلول وبدائل لحل الأزمة ونساند الأندية الشعبية والجماهيرية.

شدد على أن الصعيد في قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بأندية الصعيد.

واستقبل الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع صدي البلد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ندوة للحديث في أبرز القضايا علي الساحة الرياضية.

وتطرق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي مختلف القضايا والأزمات الخاصة بالأندية يأتي في مقدمتها نادي الزمالك.

كما تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حول عن ملف تطوير الشباب والناشئين وخارطة الطريق التي طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

