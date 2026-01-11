هاتف غامض يقترب من القمة.. ماذا تخفي ريلمي في Neo 8؟

تواصل شركة ريلمي Realme، إثارة الترقب حول هاتفها المرتقب Realme Neo 8، الذي تصفه بأنه “رائد بسعر معقول”، وذلك مع اقتراب موعد إطلاقه في الصين.

وفي أحدث التسريبات، ظهر هاتف Realme Neo 8 على منصة Geekbench للاختبارات، كاشفا عن لمحة مبكرة حول قوته وأدائه.

ووفقا لقائمة Geekbench، يحمل الهاتف رقم الطراز RMX8899، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 من كوالكوم، ما يضعه ضمن فئة الهواتف الرائدة من حيث الأداء.

كما أظهرت البيانات أن الجهاز مزود بذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16 مباشرة من العلبة.

وعلى صعيد الأداء، سجل هاتف Realme Neo حوالي 8 2876 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و9245 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة على منصة Geekbench، وهي أرقام تعكس قدرات معالجة قوية تنافس هواتف القمة.

أما المواصفات المتداولة، فتشير التسريبات إلى أن هاتف Realme Neo سيأتي بشاشة AMOLED من سامسونج بقياس 6.78 بوصة ودقة 1.5K، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز، إضافة إلى مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج أسفل الشاشة.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ذاكرة رام من نوع LPDDR5x وتخزين UFS 4.1.

هاتف Realme Neo

وفيما يخص الكاميرات، يقال إن هاتف Realme Neo سيحمل نظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ومن أبرز ما يلفت الانتباه، بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل إطارا معدنيا وظهرا زجاجيا، إلى جانب مقاومة للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.

ومن المتوقع أن تكشف ريلمي رسميا عن هاتف Realme Neo في وقت لاحق من هذا الشهر، لينضم إلى قائمة متزايدة من الهواتف العاملة بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، إلى جانب أجهزة مثل iQOO Z11 Turbo وMoto X70 Pro Air وOnePlus Ace 6T.