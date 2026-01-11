أخف لاب توب.. أبرز الإطلاقات «الأولى من نوعها» في معرض CES 2026| تفاصيل

يوضح التقرير أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 ما زال الساحة الأهم لاستعراض اتجاهات التقنية الاستهلاكية، حيث لا تصل كل المنتجات إلى السوق سريعًا، ولا تغير جميع “المنتجات الأولى من نوعها عالميًا” سلوك الشراء فورًا، لكنها تكشف بوضوح أين تستثمر الشركات جهودها الهندسية وما الذي تراهن عليه للتميّز في الدورات القادمة.

يغطي التقرير عشرة منتجات قدّمتها الشركات على أنها الأولى عالميًا في فئات الشاشات، والصوتيات، والواقع المختلط، والحواسيب، ويركز على معنى هذا “الأول عالميًا” بالنسبة للمستخدم على المدى المتوسط.

سماعة TDM Neo Hybrid

تقدّم TDM Neo Hybrid تصميمًا هجينًا لسماعة رأس فوق الأذن يمكن طيّها والتحوّل بها إلى مكبر صوت بلوتوث محمول، مع استخدام أربعة درايفرات 40 ملم اثنان منهم للاتجاه الداخلي في وضع الاستماع الشخصي، واثنان للاتجاه الخارجي عند تفعيل وضع مكبر الصوت.

لا تدعم السماعة إلغاء الضوضاء النشط ANC، لكنها تعتمد على مجموعة تقنيات اتصال حديثة.

تدعم السماعة معيار Bluetooth 6 مع الاقتران المتعدد (Multipoint) وميزة Auracast، وتقدّم زمن تشغيل يصل إلى نحو 200 ساعة في وضع السماعة، وحوالي 10 ساعات عند استخدامها كمكبر صوت، مع شحن سريع عبر USB‑C.

من المقرر إطلاقها عبر منصة Kickstarter في الولايات المتحدة بسعر 249 دولارًا، وبخياري لون أسود وأبيض.

تلفزيون سامسونج Micro RGB بحجم 130 بوصة

كشفت سامسونج عن تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة، تصفه بأنه أول تلفزيون في العالم يستخدم بنية Micro RGB بهذا الحجم، حيث يتكون كل بكسل من وحدات LED منفصلة للألوان الأحمر والأخضر والأزرق بدل الاعتماد على طبقات مرشحات لونية.

يشير التقرير إلى أن هذه البنية تزيل حاجة المرشحات التي تقلل من شدة الإضاءة ونقاء الألوان.

تقول سامسونج إن هذا التصميم يتيح حجم ألوان أعلى وكفاءة أفضل، ما يضع التلفزيون في فئة فائقة الفخامة تستهدف شريحة محدودة من المستخدمين، لكنه في الوقت نفسه يعكس توجه الشركة بعيدًا عن Mini LED ونحو أجيال متقدمة من Micro LED وMicro RGB كاستراتيجية طويلة الأمد في الشاشات.

LG Gram Pro 17: أخف لابتوب 17 بوصة في العالم

تطرح إل جي حاسوب Gram Pro 17 (17Z90UR) بوصفه “أخف حاسوب محمول بقياس 17 بوصة في العالم”، مع وعد بتقديم أداء فئة حواسيب RTX التقليدية ضمن هيكل يقترب في الحجم من الحواسيب مقاس 16 بوصة.

يأتي الجهاز بشاشة 17 بوصة بدقة WQXGA (2560×1600)، تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على مساحة عرض كبيرة للإنتاجية واستهلاك المحتوى دون تحمّل الوزن المعتاد لهذه الفئة.

من الناحية الرسومية، من المتوقع أن يعتمد الجهاز على بطاقة Nvidia GeForce RTX 5050 مع ذاكرة GDDR7 بحجم 8 جيجابايت، ما يضعه في فئة الأداء القادر على التعامل مع أعمال التصميم الإبداعي، وبعض أحمال الذكاء الاصطناعي، واللعب الخفيف.

تركز إل جي، وفق التقرير، على الجمع بين هذا الأداء وميزة الوزن الخفيف التقليدية في سلسلة Gram، وهو ما قد يمنحه تميزًا واضحًا وسط أجهزة الشاشة الكبيرة في المعرض.

سماعات Breggz Zohn‑1

قدمت شركة Breggz سماعات الأذن Zohn‑1 باعتبارها أول سماعات داخل الأذن في العالم تحصل على شهادة IMAX Enhanced، وهي شهادة تركز على مدى الديناميكية، وتوازن النغمة، وتجسيم المشهد الصوتي، أكثر من التركيز على مستوى الصوت وحده. يوضح التقرير أن هذه الشهادة تسعى إلى وضع معيار يمكن التعرف عليه عبر الأجهزة المختلفة.

يعتمد مدى تأثير هذه الشهادة على تجربة المستخدم، بحسب المقال، على انتشار اعتماد معيار IMAX Enhanced في بقية النظام البيئي الصوتي، لكن الخطوة تعد مؤشرًا على محاولة جلب تجربة صوت سينمائي “مضبوط المعايير” إلى فئة سماعات الأذن الاستهلاكية.

شاشات الألعاب Samsung Odyssey

قدمت سامسونج شاشة الألعاب Odyssey 3D G90XH باعتبارها أول شاشة ألعاب في العالم بدقة 6K تدعم عرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارة، معتمدة على مزيج من تتبع حركة العين وطبقة عدسات Lenticular لعرض صورة مجسمة دون الحاجة إلى نظارات خارجية.

يشير التقرير إلى أن المحاولات السابقة في هذا المجال عانت من دقة منخفضة ومجالات رؤية ضيقة.

تتيح دقة 6K لسامسونج تقسيم الدقة بين العينين مع الاحتفاظ بكمية تفاصيل عالية، بينما يبقى “الاختبار الحقيقي” في مدى الراحة خلال الاستخدام لفترات طويلة.

إلى جانب ذلك، طرحت الشركة شاشة Odyssey G6 G60H التي تزعم أنها أول شاشة ألعاب قادرة على الوصول إلى تردد تحديث يبلغ 1040 هرتز في وضع ثنائي، حيث تنتقل بين دقة أقل بتردد فائق، وأنماط أكثر تقليدية عند دقة أعلى، مستهدفة لاعبي الرياضات الإلكترونية الباحثين عن أقل زمن تأخير ممكن.

شاشة Dell UltraSharp 52 6K

أعلنت ديل عن شاشة UltraSharp مقاس 52 بوصة بدقة 6K، تصفها بأنها أول شاشة Thunderbolt تجمع بين هذا الحجم والدقة، مع توجيهها بوضوح نحو بيئات الإنتاجية والعمل المتعدد النوافذ بدل الاستخدام الترفيهي فقط.

يسمح الحجم الكبير والدقة المرتفعة باستبدال عدة شاشات منفصلة بلوحة واحدة مع المحافظة على وضوح النصوص والتفاصيل الدقيقة.

تتيح واجهة Thunderbolt للشاشة أن تعمل كمحطة إرساء (Dock) للحواسيب المحمولة، مع تمرير الطاقة والبيانات والفيديو عبر كابل واحد، ما يبسط إعدادات المكاتب التي تعتمد على حواسيب متنقلة تعمل في وضع مكتبي عند الحاجة.

مشروع Razer Motoko

قدمت Razer مشروع Project Motoko بوصفه مفهومًا لسماعة لاسلكية “مولودة للذكاء الاصطناعي”، تعمل بمعالج Snapdragon غير محدد الاسم، وتُقدَّم كمساعد ذكاء اصطناعي حر اليدين أكثر من كونها مجرد سماعة صوت.

يمكن للجهاز معالجة البيانات البصرية والصوتية في الزمن الحقيقي للتفاعل مع العالم كما يراه ويسمعه المستخدم.

تضم السماعة كاميرتين بمنظور الشخص الأول عند مستوى العين للتعرف على الأشياء والنصوص، والترجمة، وتلخيص المستندات، مع نظام رؤية مجسمة يوسع الإدراك لما وراء مجال الرؤية البشري المعتاد، إضافة إلى ميكروفونات بعيدة وقريبة المدى لالتقاط الأوامر الصوتية والمحادثات والأصوات المحيطة.

تقول Razer إن Motoko متوافقة مع منصات ذكاء اصطناعي كبرى مثل Grok وOpenAI وGemini، وتصفها كمساعد يتعلم من سلوك المستخدم بمرور الوقت.

نظارة RayNeo Air 4 Pro

طرحت RayNeo نظارة الواقع المعزز Air 4 Pro، وتقدمها كأول نظارة AR في العالم تجمع بين شاشات Micro OLED كاملة الألوان، ومعالجة ذكاء اصطناعي على الجهاز، ودعم HDR10، وسماعات من Bang & Olufsen في تصميم خفيف الوزن.

يشرح التقرير أن القيمة الأساسية هنا هي تجربة “سينما شخصية متنقلة” مع قدرات معالجة محلية.

في حين تعتمد أجهزة الواقع المختلط الأخرى على وحدات حوسبة خارجية، تحاول RayNeo عبر Air 4 Pro نقل جزء أكبر من الحسابات إلى النظارة نفسها، لجعلها أقرب إلى جهاز قابل للارتداء للاستخدام اليومي بدل أن تبقى مجرد ملحق لوحدة خارجية.

حاسوب Asus V400 AiO بمعالج Snapdragon

أعلنت أسوس عن جهاز V400 AiO، الذي تصفه بأنه أول حاسوب مكتبي متكامل (All‑in‑One) يعمل بمعالج Snapdragon، مع شاشة 24 بوصة بدقة Full HD وزوايا رؤية 178 درجة، وخيار شاشة لمس للاستخدام المباشر في سيناريوهات العمل والدراسة والترفيه اليومي.

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon X الذي يتيح تشغيل النظام بهدوء وبارتفاع أقل في استهلاك الطاقة، مع القدرة على التعامل مع المهام المتعددة، وأعمال إبداعية خفيفة، وألعاب بسيطة، بالإضافة إلى دعم كامل لميزات Copilot AI، بما في ذلك تسريع ذكاء اصطناعي على الجهاز يصل حتى 45 TOPS، لتقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية.

يتضمن النظام مكبرين بقدرة 3 واط مع دعم Dolby Atmos، وتصميمًا متكاملًا يوفر منافذ أساسية في هيئة واحدة موفرة للمساحة للمنازل والمكاتب.

HP EliteBoard G1a

قدمت HP جهاز EliteBoard G1a ككمبيوتر ذكاء اصطناعي مدمج بالكامل داخل لوحة مفاتيح، بسُمك يبلغ نحو 12 ملم ووزن يقارب 750 جرامًا، مع قدرته على الاتصال بشاشات خارجية واحتوائه على مكبرات صوت وميكروفونين مدمجين.

يعتمد الجهاز على معالج AMD Ryzen AI 300 Series، ويدعم منصة CoPilot+، ويقدم أكثر من 50 TOPS من قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز لمهام Copilot وغيرها من وظائف المساعدة المعتمدة على AI.

تضيف HP أن EliteBoard G1a يدعم إدارة طاقة وحرارة تكيفية، مع خيار بطارية مدمجة اختياري، ليقدم نموذجًا مبكرًا لفئة “أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية” التي تُبنى حول عامل شكل لوحات المفاتيح المحمولة.