قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تبدأ طرح تحديث أمان يناير 2026 لهواتف Galaxy S24 تمهيدًا لوصول One UI 7

احمد الشريف

بدأت سامسونج في طرح تحديث الأمان الخاص بشهر يناير 2026 لسلسلة هواتف Galaxy S24، في خطوة تُعد الأولى ضمن جدول التحديثات لهذا العام قبل الإطلاق المنتظر لواجهة One UI 7 المبنية على أندرويد 15.​

ويصل التحديث في مرحلته الأولى لمستخدمي Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra في الولايات المتحدة عبر شبكة T‑Mobile وبعض النسخ غير المقفلة في كوريا الجنوبية، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل مزيدًا من مزوّدي الخدمة والأسواق حول العالم.​

51 ثغرة أمنية معالجة في أندرويد وواجهة سامسونج

توضح سجلات التحديث أن حزمة أمان يناير 2025، التي يبلغ حجمها نحو 449 ميجابايت على بعض طرازات Galaxy S24، تُصلح 51 ثغرة أمنية موزعة بين نواة أندرويد ومكونات واجهة سامسونج.​

وتتضمن الحزمة 29 إصلاحًا مصدرها جوجل، من بينها 5 ثغرات مصنّفة «حرجـة»، إلى جانب 22 ثغرة أمنت سامسونج سدّها ضمن مكوّنات النظام والتطبيقات الأصلية، بينها مشكلات قد تتيح نظريًا تنفيذ أكواد عن بُعد أو العبث بإعدادات الإشعارات من دون تدخل مباشر من المستخدم.​

التحديث ما يزال على One UI 6.1.1 قبل الانتقال إلى One UI 7

يظل تحديث يناير 2025 قائمًا على واجهة One UI 6.1.1 وأندرويد 14، ولا يجلب تغييرات مرئية كبيرة في واجهة الاستخدام، لكنه يمهّد الطريق لطرح One UI 7 لاحقًا عبر ضمان توافق بنية النظام مع أحدث تصحيحات الأمان.​

وتشير تقارير متخصصة إلى أن حصول Galaxy S24 على أكثر من تحديث في يناير، منها تحديث ثانٍ في كوريا، قد يعكس رغبة سامسونج في استكمال معالجة الثغرات قبل بدء طرح النسخة المستقرة من One UI 7 لسلسلة S24 بعد إطلاق Galaxy S25 بواجهة النظام الجديدة.​

كيفية تحميل التحديث والتوسّع الجغرافي المرتقب

يمكن لمستخدمي Galaxy S24 البحث عن تحديث يناير 2026 عبر التوجّه إلى الإعدادات ثم «تحديث البرنامج» واختيار «تنزيل وتثبيت»، حيث يظهر التحديث فور توفره حسب الدولة ومزوّد الخدمة.​

 وبالنظر إلى سياسة سامسونج في التوزيع المرحلي، يتوقع أن يبدأ التحديث من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ثم يصل تدريجيًا إلى أوروبا والأسواق الأخرى، في ضوء التزام الشركة بتوفير ما يصل إلى سبع سنوات من تحديثات الأمان لسلسلة Galaxy S24.

