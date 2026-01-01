قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟
التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة
الإسرائيليون يبدأون عام البؤس.. ارتفاع الأسعار.. والضرائب تؤجج تكاليف المعيشة في 2026
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
سامسونج تكشف عن أسرار جالاكسي S26 Ultra.. كاميرا أفضل وتصميم مبتكر

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26 في الأسابيع المقبلة، مع توقعات بإدخال تحسينات كبيرة على الأجهزة الجديدة. 

وكشفت التسريبات عن بعض التفاصيل المثيرة حول هاتف سامسونج الرائد Galaxy S26 Ultra، الذي قد يأتي بتحديثات كبيرة على مستوى التصوير وتصميم جديد، إليكم كل التفاصيل.

تغييرات تصميمية في Galaxy S26 Ultra

منذ إطلاق Galaxy S22 Ultra في 2022، حافظت سامسونج على تصميم مشابه لفئة Ultra مع بعض التحسينات الطفيفة. 

ولكن وفقا للصور المسربة لوحدات العرض من سلسلة Galaxy S26 التي نشرها المسرب OnLeaks، يبدو أن الشركة قد تقوم بتغيير كبير في التصميم.

تظهر الصور وحدة كاميرا موحدة جديدة على هواتف Galaxy S26 و S26 Plus و S26 Ultra، أما بالنسبة لجهاز S26 Ultra، فقد تم تجهيز الهاتف بوحدة كاميرا ثلاثية، مع فتحتين منفصلتين لاحتواء جميع المستشعرات. 

يشبه تصميم وحدة الكاميرا ما رأيناه في هواتف مثل Galaxy Z Fold 7 و Galaxy TriFold، ويحتمل أن تكون الزيادة في حجم الكاميرا نتيجة لتقليص سمك هيكل الهاتف.

على الرغم من أن هذا التصميم يضيف لمسة جديدة إلى سلسلة جالاكسي S، إلا أنه قد يتسبب في اهتزاز الهاتف عند وضعه على سطح مستو بسبب ارتفاع وحدة الكاميرا.

Galaxy S26 Ultra

ترقية كاميرا Galaxy S26 Ultra

من حيث المواصفات، من المتوقع أن يحتفظ Galaxy S26 Ultra بنفس إعداد الكاميرا الرباعية الموجود في الطراز السابق. 

قد يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعر فائق العرض بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل 3x، وعدسة زوم بيريسكوب 50 ميجابكسل مع تكبير 5x.

ولكن وفقا للمسرب Ice Universe، يبدو أن سامسونج تركز بشكل كبير على تحسينات معالجة الصور في الكاميرا، ويقال إن Galaxy S26 Ultra سيأتي مع تحسينات كبيرة في تقليل الوهج، بفضل عدسات محسنة مع طلاء جديد.

من المتوقع أن تساعد هذه التحسينات في التقاط صور أكثر وضوحا في ضوء الشمس المباشر أو عندما تكون مصادر الضوء موجهة مباشرة نحو الكاميرا.

إلى جانب التحسينات في العتاد، تقول التقارير إن سامسونج ستعالج مشكلة استنساخ لون البشرة التي تم الإشارة إليها في كاميرات هواتف Galaxy S السابقة، من المتوقع أن يؤدي هذا إلى صور وفيديوهات تتمتع بدرجات لون بشرة أكثر دقة.

أداء وشرائح جديدة في Galaxy S26 Ultra

إلى جانب التحديثات في الكاميرا، يتوقع أن يكون هاتف S26 Ultra مزودا بشريحة Exynos 2600 الجديدة من سامسونج، والتي يتم تصنيعها باستخدام عملية 2 نانومتر في بعض المناطق، بينما ستتم تزويد أسواق أخرى بشريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصصة لهواتف Galaxy.

موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26

من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير 2026 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يشهد زيادة في السعر مقارنة بسابقه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والمكونات، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا حتى الآن.

