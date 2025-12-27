لمنافسة آيفون فولد.. سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد

أزالت شركة سامسونج Samsung، هذا العام دعم قلم S Pen من سلسلة Galaxy Z Fold مع إصدار Z Fold 7، ليصبح Galaxy S25 Ultra الهاتف الوحيد الذي يدعم القلم حاليا.

ومع ذلك، تشير تسريبات جديدة إلى أن عملاقة التقنية الكورية سامسونج قد تعيد دعم قلم S Pen إلى هاتف قابل للطي جديد، لكنه لن يكون Galaxy Z Fold 8 المرتقب.



سامسونج تخطط لإعادة دعم قلم S Pen لهاتف قابل للطي جديد

يعد قلم S Pen من سامسونج أحد أكثر الميزات المحبوبة لدى المستخدمين منذ ظهوره مع هاتف Galaxy Note، لكنه اختفى من سلسلة Galaxy Z Fold 7 التي تم إطلاقها العام الجاري، ليصبح Galaxy S25 Ultra الهاتف الوحيد الذي يدعمه.

وفقا للمسرب Lanzuk عبر منصة Naver الكورية، من المتوقع أن تحصل النسخة القابلة للطي العريضة من سامسونج، الملقبة Galaxy Wide Fold، على دعم S Pen.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف منافسا مباشرا لأول آيفون قابل للطي من آبل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع متوقعة تبلغ 4:3.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكا من Galaxy Z Fold 7 الذي يبلغ سمكه 8.9 ملم، ما قد يسمح لشركة سامسونج بإعادة دعم القلم.

وأوضحت سامسونج في وقت سابق أن إزالة القلم عن Z Fold 7 كانت جزءا من جهودها لتحقيق تصميم أنحف.

تصميم الهاتف ودعم القلم

قد يوفر الهاتف القابل للطي العريض مساحة أفضل للاستفادة من قلم S Pen، إلا أنه من غير المتوقع أن يحصل على فتحة مدمجة للقلم داخل الجهاز، بسبب محدودية المساحة في الهواتف القابلة للطي.

وحتى الآن، لم تتضمن سلسلة Z Fold فتحة مخصصة للقلم، في حين توفر سامسونج فتحة داخل Galaxy S25 Ultra للاحتفاظ بالقلم.

ما نعرفه عن Galaxy Wide Fold

من المتوقع أن يأتي Galaxy Wide Fold بتصميم "كتاب" مع شاشة داخلية قياس 7.6 بوصة وشاشة خارجية قياس 5.4 بوصة، وكلاهما من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز.

ويستهدف الهاتف منافسة آيفون القابل للطي من آبل، مع فرصة للحصول على ميزة تنافسية إذا أُعيد دعم قلم S Pen.

حتى الآن، لم تتوفر تفاصيل كثيرة عن مواصفات الهاتف، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في خريف 2026، بالتزامن تقريبا مع إطلاق أول آيفون قابل للطي.