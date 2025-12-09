قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

بعد أسابيع من اختبار واجهة تحديث One UI 8.5 داخليًا، أتاحت سامسونج أخيرًا الوصول لبرنامجها التجريبي One UI 8.5.

يعد التحديث التجريبي متاح حاليًا لهواتف Galaxy S25 (باستثناء S25 Slim وS25 FE)، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من التحسينات في جميع الجوانب تقريبًا، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة.

 يتوفر الإصدار التجريبي الأول من واجهة تحديث One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25 في كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة. وسيتوفر أيضًا في العديد من الدول 

إذا كنت تعيش في أي من هذه الدول  ولديك هاتف Galaxy S25/S25+/S25 Ultra، يمكنك التسجيل في برنامج One UI 8.5 التجريبي للوصول المبكر إلى أحدث الميزات والتحسينات

يمكنك فتح تطبيق Samsung Members والنقر على شعار برنامج One UI التجريبي لإكمال التسجيل. ثم انتقل إلى الإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت للحصول على آخر تحديث.

تحديث One UI 8.5 beta 1
 

في السياق نفسه  لم تكشف سامسونج ما إذا كان برنامج الإصدار التجريبي سيشمل هواتف أخرى غير سلسلة Galaxy S25. مع ذلك، واستنادًا إلى سجل الشركة الحافل، قد تُصدر التحديث التجريبي لعدد من طرز Galaxy الأخرى.
فقد تم إطلاق أول إصدار تجريبي من One UI 8.5 للتو، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الإصدارات في الطريق قبل أن نصل إلى الإصدار الثابت في وقت ما في النصف الأول من عام 2026. قبل ذلك، سنرى ظهور One UI 8.5 لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل.

