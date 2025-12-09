سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

بعد أسابيع من اختبار واجهة تحديث One UI 8.5 داخليًا، أتاحت سامسونج أخيرًا الوصول لبرنامجها التجريبي One UI 8.5.

يعد التحديث التجريبي متاح حاليًا لهواتف Galaxy S25 (باستثناء S25 Slim وS25 FE)، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من التحسينات في جميع الجوانب تقريبًا، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة.

يتوفر الإصدار التجريبي الأول من واجهة تحديث One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25 في كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة. وسيتوفر أيضًا في العديد من الدول

تحديث One UI 8.5



إذا كنت تعيش في أي من هذه الدول ولديك هاتف Galaxy S25/S25+/S25 Ultra، يمكنك التسجيل في برنامج One UI 8.5 التجريبي للوصول المبكر إلى أحدث الميزات والتحسينات

يمكنك فتح تطبيق Samsung Members والنقر على شعار برنامج One UI التجريبي لإكمال التسجيل. ثم انتقل إلى الإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت للحصول على آخر تحديث.

تحديث One UI 8.5 beta 1



في السياق نفسه لم تكشف سامسونج ما إذا كان برنامج الإصدار التجريبي سيشمل هواتف أخرى غير سلسلة Galaxy S25. مع ذلك، واستنادًا إلى سجل الشركة الحافل، قد تُصدر التحديث التجريبي لعدد من طرز Galaxy الأخرى.

فقد تم إطلاق أول إصدار تجريبي من One UI 8.5 للتو، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الإصدارات في الطريق قبل أن نصل إلى الإصدار الثابت في وقت ما في النصف الأول من عام 2026. قبل ذلك، سنرى ظهور One UI 8.5 لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل.