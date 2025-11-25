قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
بميزات ثورية.. إطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 8.5

تُجهّز سامسونج بالفعل سلسلة هواتف Galaxy S25 لاختبار واجهة One UI 8.5 التجريبية، حيث رُصدت النسخة التجريبية الأولى على خوادم سامسونج. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن بخلاف واجهة One UI 8.0، يُقال إنه سيحمل العديد من التحديثات الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات.

واجهة One UI 8.5

ظهرت النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 8.5 على خوادم سامسونج لهاتف Galaxy S25 Ultra، بإصدار ZYKP الخاص بأجهزة المساعد الرقمي الشخصي .

لم تُعلن سامسونج عن معلومات عن واجهة One UI 8.5، بما في ذلك تاريخ الإصدار أو التغييرات القادمة إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أنه سيُطرح لأول مرة في أوائل العام المقبل مع سلسلة هواتف Galaxy S26. ووفقًا للتقارير، سيتم الكشف عن سلسلة S26 في فبراير. أما بالنسبة لبرنامج One UI 8.5 التجريبي، فمن المرجح أن يُطلق في ديسمبر.

ماذا نتوقع من One UI 8.5؟
 

كشفت الإصدارات المسربة السابقة من واجهة One UI 8.5 عن تغييرات وترقيات رئيسية، مما يوحي بأنها ترقية رئيسية، على عكس معظم ترقيات One UI x.1 التي كانت تقتصر في السابق على بعض الميزات الإضافية. سيضم One UI 8.5 لوحة إعدادات سريعة قابلة للتخصيص بشكل أكبر، مع إمكانية نقل وتغيير حجم وإزالة أزرار التبديل أو الوحدات. كما تُظهر الإصدارات المسربة المبكرة أيقونات ثلاثية الأبعاد بعمق وظلال واقعية، لكن الإصدارات الأحدث تُظهر أن سامسونج قد تُخفف من تأثيرها.

أجرت سامسونج أيضًا تحسينات بصرية مهمة على تطبيقات متعددة، بما في ذلك المعرض، وملفاتي، والهاتف، وDevice Care. قد يُضيف البرنامج الجديد أيضًا ميزة Now Nudges، وهي مساعد ذكاء اصطناعي استباقي يعمل بشكل مشابه لـ Magic Cue من جوجل. تتعرف هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على روتينك وتقدم اقتراحات سياقية عند الحاجة، مثل الإجراءات السريعة، وملء النماذج تلقائيًا، واستعادة المعلومات المستخدمة مؤخرًا مثل كلمات المرور أو المواقع الجغرافية عند الحاجة إليها مرة أخرى.
 

إصدار 8.5 من واجهة One UI 

 كما رُصدت ميزة جديدة للإشعارات ذات الأولوية في الإصدارات المُسربة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض أهم الإشعارات. 

علاوة على ذلك، قد يُقدم التحديث مُلخصات إشعارات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لفهم إشعارات المجموعة بسرعة.

وتكشف التسريبات أيضًا عن الكثير من التغييرات الإضافية في One UI 8.5، بما في ذلك تطبيق الإعدادات المستوحى من iOS 26، وميزات إضافية للكاميرا والفيديو الاحترافية، وحماية أقوى للتحقق من الهوية للوصول إلى الوظائف المهمة، ووضع العرض الخاص، وتحسينات الألعاب.

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

