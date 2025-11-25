بميزات ثورية.. إطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 8.5

تُجهّز سامسونج بالفعل سلسلة هواتف Galaxy S25 لاختبار واجهة One UI 8.5 التجريبية، حيث رُصدت النسخة التجريبية الأولى على خوادم سامسونج. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن بخلاف واجهة One UI 8.0، يُقال إنه سيحمل العديد من التحديثات الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات.

واجهة One UI 8.5

ظهرت النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 8.5 على خوادم سامسونج لهاتف Galaxy S25 Ultra، بإصدار ZYKP الخاص بأجهزة المساعد الرقمي الشخصي .

واجهة One UI 8.5 لهاتف Galaxy S25 Ultra



لم تُعلن سامسونج عن معلومات عن واجهة One UI 8.5، بما في ذلك تاريخ الإصدار أو التغييرات القادمة إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أنه سيُطرح لأول مرة في أوائل العام المقبل مع سلسلة هواتف Galaxy S26. ووفقًا للتقارير، سيتم الكشف عن سلسلة S26 في فبراير. أما بالنسبة لبرنامج One UI 8.5 التجريبي، فمن المرجح أن يُطلق في ديسمبر.

ماذا نتوقع من One UI 8.5؟



كشفت الإصدارات المسربة السابقة من واجهة One UI 8.5 عن تغييرات وترقيات رئيسية، مما يوحي بأنها ترقية رئيسية، على عكس معظم ترقيات One UI x.1 التي كانت تقتصر في السابق على بعض الميزات الإضافية. سيضم One UI 8.5 لوحة إعدادات سريعة قابلة للتخصيص بشكل أكبر، مع إمكانية نقل وتغيير حجم وإزالة أزرار التبديل أو الوحدات. كما تُظهر الإصدارات المسربة المبكرة أيقونات ثلاثية الأبعاد بعمق وظلال واقعية، لكن الإصدارات الأحدث تُظهر أن سامسونج قد تُخفف من تأثيرها.

أجرت سامسونج أيضًا تحسينات بصرية مهمة على تطبيقات متعددة، بما في ذلك المعرض، وملفاتي، والهاتف، وDevice Care. قد يُضيف البرنامج الجديد أيضًا ميزة Now Nudges، وهي مساعد ذكاء اصطناعي استباقي يعمل بشكل مشابه لـ Magic Cue من جوجل. تتعرف هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على روتينك وتقدم اقتراحات سياقية عند الحاجة، مثل الإجراءات السريعة، وملء النماذج تلقائيًا، واستعادة المعلومات المستخدمة مؤخرًا مثل كلمات المرور أو المواقع الجغرافية عند الحاجة إليها مرة أخرى.



إصدار 8.5 من واجهة One UI

كما رُصدت ميزة جديدة للإشعارات ذات الأولوية في الإصدارات المُسربة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض أهم الإشعارات.

علاوة على ذلك، قد يُقدم التحديث مُلخصات إشعارات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لفهم إشعارات المجموعة بسرعة.

وتكشف التسريبات أيضًا عن الكثير من التغييرات الإضافية في One UI 8.5، بما في ذلك تطبيق الإعدادات المستوحى من iOS 26، وميزات إضافية للكاميرا والفيديو الاحترافية، وحماية أقوى للتحقق من الهوية للوصول إلى الوظائف المهمة، ووضع العرض الخاص، وتحسينات الألعاب.