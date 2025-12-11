القبض على المدير المسؤول عن أستوديو تسجيل صوتي بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتي.



"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتي) وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





