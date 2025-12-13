موضوع هيطلعلي شعري.. عمرو أديب: الزمالك يرفض الأرض البديلة ويتمسك بالأصلية

قال الإعلامي عمرو أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إنه بات غير قادر على متابعة التفاصيل المتعلقة بالأرض المخصصة لنادي الزمالك، واصفًا الوضع بأنه مربك للغاية.

وأضاف: "شوية هتاخدوا الأرض وشوية لأ، ويطلع مسؤول يقول مش هتاخدوا الأرض وهنديكم أرض تانية مكانها".

الرفض التام للأرض البديلة

وأشار أديب إلى أن النادي أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه الرفض التام للأرض البديلة، ويؤكد تمسكه بالأرض الموجودة أصلاً، وبهذا يكون الصراع حول الأرض مستمرًا بين الجهات المعنية والنادي، وسط حالة من عدم اليقين حول القرارات النهائية.

خلاف حول قطعة أرض

من جانبه؛ أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية المتعلقة بأرض النادي ليست مجرد خلاف حول قطعة أرض كما يعتقد البعض، بل هي أكبر بكثير وتمس مستقبل النادي واستقراره المالي والإداري.