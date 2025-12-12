الدفاع الروسية: إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 7 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت 47 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال سبع ساعات من العمليات فوق الأراضي الروسية.

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير واعتراض 47 طائرة مسيرة أوكرانية.

ومن بين هذه الطائرات، حلقت 13 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة تولا، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مناطق موسكو وأوريل وبيلغورود، وست طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة بريانسك، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة كالوغا، وطائرتان مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي نيجني نوفغورود وريازان.