قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انزل وشارك.. توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم بالجيزة

إنتخابات النواب
إنتخابات النواب
كريم عاطف   -  
سارة عبد الله   -  
تصوير: أحمد قطب

توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم، بالجيزة في إعادة إنتخابات النواب باليوم الثاني.

وتصدرت النساء وكبار السن المشهد الإنتخابي في حرص منهما على الادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية صباح اليوم.

وتستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، متابعة عملية التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم 
توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم 
الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم 
توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم 

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، منذ الساعات الأولى للتصويت، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، ورصد حجم الإقبال في اللجان بالتزامن مع فتح باب الاقتراع.

وحرصت الغرفة على الاطمئنان على تفاصيل المشهد الانتخابي من خلال فرق الرصد الميداني، ومتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة للاقتراع، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ويعزز مبادئ الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المرشحين.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لكافة المواطنين في الدوائر التي تجرى بها الانتخابات، إلى النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني، باعتباره السبيل الأول لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وصون مقدرات الوطن، بما يدعم المسار الديمقراطي ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.

إنتخابات النواب إعادة إنتخابات النوا الناخبين حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

كريم قاسم

كريم قاسم: واجهت ترددا في الموافقة على فيلم القصص في البداية

العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة"

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

هند صبري

هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد