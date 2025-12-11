انزل وشارك.. توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم بالجيزة

توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم، بالجيزة في إعادة إنتخابات النواب باليوم الثاني.

وتصدرت النساء وكبار السن المشهد الإنتخابي في حرص منهما على الادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية صباح اليوم.

وتستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، متابعة عملية التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم

توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم

الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم

توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد كريم

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، منذ الساعات الأولى للتصويت، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، ورصد حجم الإقبال في اللجان بالتزامن مع فتح باب الاقتراع.

وحرصت الغرفة على الاطمئنان على تفاصيل المشهد الانتخابي من خلال فرق الرصد الميداني، ومتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة للاقتراع، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ويعزز مبادئ الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المرشحين.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لكافة المواطنين في الدوائر التي تجرى بها الانتخابات، إلى النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني، باعتباره السبيل الأول لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وصون مقدرات الوطن، بما يدعم المسار الديمقراطي ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.