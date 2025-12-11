إصابة وأشعة وفيديو | 4 إجراءات قاسية في الأهلي قبل مواجهة انبي

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.



وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

أشعة لـ أفشة

يجري محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الثاني أمام الأردن في ثالث جولات كأس العرب مؤخرًا



فحص طبي لـ كريم فؤاد

يخضع اليوم الخميس كريم فؤاد نجم النادي الأهلي لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر والخروج من بطولة كأس العرب 2025.



ومن المقرر أن يتم تحديد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل في قادم الأيام بناء على فحص تطورات حالته.



وتعرض كريم فؤاد للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في بطولة كأس العرب بقطر 2025.



محاضرة بـ الفيديو قبل مواجهة انبي

يعقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو اليوم الخميس مع لاعبي الشياطين الحمر استعدادا لمواجهة انبي المرتقبة غدا الجمعة فى كأس عاصمة مصر.



سيحا يحرس عرين الأهلي أمام انبي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منح محمد سيحا الفرصة في حراسة عرين المارد الأحمر في مباراة انبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.



يأتي ذلك في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.



ويسعى توروب لاستغلال بطولة كاس عاصمة مصر في منح الفرصة للاعبين البدلاء والناشئين لإختيار العناصر المميزة.