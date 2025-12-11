قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة وأشعة وفيديو | 4 إجراءات قاسية في الأهلي قبل مواجهة انبي

زيزو
زيزو
يسري غازي

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

أشعة لـ أفشة
يجري محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الثاني أمام الأردن في ثالث جولات كأس العرب مؤخرًا
 

فحص طبي لـ كريم فؤاد
يخضع اليوم الخميس كريم فؤاد نجم النادي الأهلي لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر والخروج من بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يتم تحديد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل في قادم الأيام بناء على فحص تطورات حالته.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في بطولة كأس العرب بقطر 2025.
 

محاضرة بـ الفيديو قبل مواجهة انبي
يعقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو اليوم الخميس مع لاعبي الشياطين الحمر استعدادا لمواجهة انبي المرتقبة غدا الجمعة فى كأس عاصمة مصر.
 

سيحا يحرس عرين الأهلي أمام انبي 
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منح محمد سيحا الفرصة في حراسة عرين المارد الأحمر في مباراة انبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

ويسعى توروب لاستغلال بطولة كاس عاصمة مصر في منح الفرصة للاعبين البدلاء والناشئين لإختيار العناصر المميزة.

الأهلي انبي توروب كأس عاصمة مصر أفشة كريم فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين

تعليم بورسعيد : افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين .. صور

زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري لأهالي السلام الجديد والتصنيع

بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير حديقة «جمال عبد الناصر» بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع

محافظ المنيا يتابع الانتخابات

محافظ المنيا : انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد