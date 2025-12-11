عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

تشهد منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 صراع قوي علي صداره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه مانشستر سيتي، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك ريال مدريد الإسباني أمس.

أقيمت المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وأحرز هالاند الهدف الثاني من ركلة جزاء.

رغم تألق هالاند، ما يزال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد متربعًا على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف، محافظًا على لقبه.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة:

كيليان مبابي - ريال مدريد 9

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي 6

فيكتور أوسيمين - جالطة سراي 6

أنتوني جوردون- نيوكاسل 5

مارتينيلي - أرسنال 5

هاري كين - بايرن ميونخ 5

جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد 4

ماركوس راشفورد - برشلونة 4

هاري بارنيس - نيوكاسل 4

فيتينا - باريس سان جيرمان 4

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان 4