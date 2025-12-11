قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس
عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور
محافظ أسيوط يتابع توافد الناخبين في اليوم الثاني بـ 3 دوائر

محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات الرئيسية سير العملية الانتخابية
محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات الرئيسية سير العملية الانتخابية
إيهاب عمر

تابع اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، سير عمل اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة مباشرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للعملية الانتخابية لحظة بلحظة في مختلف المراكز والمدن.

وجاءت المتابعة بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المختلفة ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق والخدمات.

توفر جميع عوامل الأمن والسلامة

وأكد محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة استقبلت الناخبين في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع بدقة انتظام دخول وخروج المواطنين وتوفر جميع عوامل الأمن والسلامة، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين مكثف من رجال الشرطة.

تسهيل عملية التصويت

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، ووجه بتسهيل عملية التصويت أمام كبار السن وذوي الهمم عبر توفير كراسٍ متحركة ومظلات ومقاعد انتظار، فضلًا عن تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمحيط المقار الانتخابية وتهيئة الطرق المؤدية إليها لضمان سهولة الحركة.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يعمل كمنصة متكاملة للمتابعة الميدانية، عبر أحدث تقنيات العرض المرئي والرصد الفوري، بما يسمح بالتعامل السريع مع أي ملاحظات أو حالات طارئة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وقطاعات المرافق. كما شدد على سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتأكد من تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم من خلال رؤساء المراكز ونوابهم وفرق الطوارئ، للتأكد من انتظام التصويت داخل جميع اللجان، مع الالتزام الكامل بالحياد وتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الواعية والإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال يعكس حرص أبناء أسيوط على دعم الاستحقاقات الدستورية وتعزيز مسيرة الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد على أن أعمال المتابعة ستظل مستمرة حتى إغلاق الصناديق وبدء عملية الفرز وفق الإجراءات المقررة.

