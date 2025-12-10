قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية بحي غرب

إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الأول، حيث تفقد لجان مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تعد من أكبر لجان دائرة أسيوط الأولى من حيث كثافة الناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث التي تعاد فيها الانتخابات.

تهيئة مناخ انتخابي منضبط

وخلال الجولة، أكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، لافتًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط وآمن للمواطنين.

تخفيف الزحام خارج المقار

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الجولة تأتي في إطار حرصه على متابعة التفاصيل الميدانية بنفسه لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط. لافتا إلى مستوى التجهيز سواء فيما يتعلق بالنظافة والإنارة والتهوية، أو توافر الكراسي المتحركة، ووجود مظلات ومقاعد انتظار لتخفيف الزحام خارج المقار.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المحافظة كثفت المرور الميداني لجميع مسؤولي المراكز والأحياء، مع الالتزام برفع حالة الاستعداد القصوى طوال فترة الانتخابات، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ منذ انطلاقها صباح اليوم.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن "الصوت الانتخابي أمانة وواجب وطني يعكس دعم المواطنين لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي" لافتا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل مؤسساتها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.

أسيوط انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الناخبين العملية الانتخابية

