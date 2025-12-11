خالد طلعت يعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهير بسبب منشور

اعتذر الناقد الرياضي خالد طلعت، عن منشور تجاه نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "بيان وتوضيح هام قمت منذ أيام بنشر بوست غير موفق تجاه نادي الزمالك واؤكد أنني أكن كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، ومجلس ادارته المحترم برئاسة كابتن حسين لبيب، وبالطبع جماهيره الغفيرة، وأعتذر عن أي اساءة لنادي الزمالك ومجلس ادارته وجماهيره عن هذا البوست والذي قمت بحذفه".

من جانب اخر، خاطب مسئولو نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا لبحث إمكانية تعديل موعد مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا إقامتها في الثانية والنصف عصر السبت 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

ويأتي طلب الزمالك نظرًا لتعارض الموعد المحدد مع لقاء الفريق أمام سموحة يوم 25 ديسمبر في بطولة كأس الرابطة، والذي يقام أيضًا على ملعب المقاولون العرب، ما يجعل خوض مباراتين خلال 48 ساعة فقط أمرًا صعبًا على اللاعبين.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تواصلت بالفعل مع مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة للتنسيق وإيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يرى أن ضغط المباراتين في هذا التوقيت القصير سيكون مرهقًا للغاية، خاصة في ظل الضغط الكبير على الفريق خلال الفترة الماضية.