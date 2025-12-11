قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صدقي صخر يساعد دينا الشربيني بطريقته في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر
أوركيد سامي

ظهر نادر ( صدقي صخر) في أولى حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل مع زوجته ريم ( دينا الشربيني ) ويعرف أنها مريضه وتحتاج إلى متبرع بكلية .

ويحاول يساعدها بطريقته ويبلغ مساعدته في العمل أنها تحاول تبحث عن متبرع، ولم يحسم قراره في التبرع لها .

مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

وفي سياق آخر، يعرض فيلم قصر الباشا لصدقي صخر في الوقت الحالي، ويضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.
كما يشارك صدقي صخر في فيلم الست كضيف شرف والمقرر عرضه يوم ١٠ ديسمبر في السينمات.
ويعد أحدث أعمال صدقي صخر هو مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.
وفي سياق آخر، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، وغيرهم، ومن إنتاج هند متولي كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٦.
وشارك ايضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.
وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص بدور الصاغ علوي، والعمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.
ومن ناحية أخرى عرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم . 
وشارك صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

صدقي صخر اخبار الفن نجوم الفن

