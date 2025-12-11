قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر يفوز على اليابان 3-1 في كأس العالم للاسكواش

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تغلب منتخب مصر للإسكواش، على نظيره الياباني، بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، التي تقام في تشيناي، خلال الفترة بين 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، ليتصدر الفراعنة مجموعتهم بالعلامة الكاملة.

وتغلب المنتخب الوطني، على نظيره الإيراني بنتيجة 4-0، في ضربة البداية للفراعنة الشباب، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

4 لاعبين في قائمة منتخب مصر للاسكواش 
وتضم قائمة المنتخب الوطني للإسكواش كلا من: إبراهيم القباني، آدم حول، نور هيكل، ناردين جرس.

مجموعة مصر في كأس العالم للاسكواش
وتضم مجموعة الفراعنة في كأس العالم للإسكواش ثلاث منتخبات وهم: مصر ـ إيران ـ اليابان.

تُقام بطولة العالم للإسكواش تحت إشراف الاتحاد الدولي، وتتكوّن فرق الدول المشاركة من لاعبين اثنين ولاعبتين، وتُلعب كل مواجهة بين المنتخبات على أربع مباريات، بنظام أفضل خمسة أشواط لكل مباراة.

وشهدت نسخة 2023 تطبيق عدد من القواعد المبتكرة، مثل تحديد عدد النقاط في كل شوط إلى سبع نقاط، مع نقطة حاسمة مفاجئة عند التعادل 6-6، وهي القواعد التي ستُطبّق هذا العام، بعد أن لاقت إعجاب الجماهير بفضل سرعة اللعب والتوازن بين الجنسين.

في النسخة الماضية، تُوّج المنتخب المصري باللقب بعد فوز مثير على ماليزيا في مباراة حماسية، أما نسخة 2025 فستُقام جميع المباريات مجددًا على الملعب الزجاجي الشفاف في تشيناي، برعاية حكومة تاميل نادو ودعم من وزارة الشباب والرياضة الهندية.

12 فريقاً يشاركون فى بطولة كأس العالم للاسكواش
يشارك هذا العام 12 فريقًا مختلطًا من مختلف القارات الخمس، يمثلون الاتحادات الإقليمية للاتحاد الدولي للإسكواش:
ـ آسيا: الهند (المستضيفة)، إيران، اليابان، ماليزيا، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ – الصين.
ـ أفريقيا: مصر (حاملة اللقب)، جنوب أفريقيا.
ـ أوروبا: بولندا، سويسرا.
ـ أوقيانوسيا: أستراليا.
ـ الأمريكتان: البرازيل.

نور الشربيني تتأهل للنهائي
وفي منافسات السيدات، حجزت النجمة المصرية نور الشربيني مقعدها في المباراة النهائية بعد مباراة قوية أمام مواطنتها هانيا الحمامي انتهت لصالح الشربيني بنتيجة 3-2، وجاءت نتائج الأشواط:7-11، 11-9، 5-11، 11-7، 11-3.

منتخب مصر منتخب مصر للاسكواش الاسكواش بطولة العالم للاسكواش كأس العالم للاسكواش

علاج سريع للبرد
تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
