أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
مقتل جندي بريطاني بأوكرانيا | الخارجية الروسية: لندن متورطة في الأعمال المتطرفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مشروعات طرق كبرى في الجيزة .. نائب المحافظ يُشدّد على الجودة والالتزام بالجدول الزمني |صور

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف والتوسعة بطريق ترعة الزمر حتى مزلقان الجلاتمة بطول 3 كيلومترات، وكذلك أعمال التوسعة والرصف بطريق ترعة فهمي الرابط بين طريق المنصورية ومحور الضبعة بطول 2.5 كيلومتر وعرض 20 مترًا، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالجيزة في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر على مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ويُعد طريق ترعة فهمي أحد المحاور الحيوية التي تخدم حركة النقل بين عدد من القرى والمراكز، وتربطها بالمجازر الرئيسية.

وشدد نائب محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الإنجاز.

والتقى الشهابي بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.

