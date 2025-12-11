مشروعات طرق كبرى في الجيزة .. نائب المحافظ يُشدّد على الجودة والالتزام بالجدول الزمني |صور

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف والتوسعة بطريق ترعة الزمر حتى مزلقان الجلاتمة بطول 3 كيلومترات، وكذلك أعمال التوسعة والرصف بطريق ترعة فهمي الرابط بين طريق المنصورية ومحور الضبعة بطول 2.5 كيلومتر وعرض 20 مترًا، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالجيزة في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر على مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ويُعد طريق ترعة فهمي أحد المحاور الحيوية التي تخدم حركة النقل بين عدد من القرى والمراكز، وتربطها بالمجازر الرئيسية.

وشدد نائب محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الإنجاز.

والتقى الشهابي بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.