محافظ الغربية يتابع ميدانياً أعمال رصف وتطوير شوارع بالمحلة الكبرى

أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بحي أول المحلة الكبرى لمتابعة سير أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع الحيوية، وفي مقدمتها شارع الجلاء وامتداد شارع مصطفى كامل، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة المحاور الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تفقد المحافظ الحالة العامة للشوارع والالتزام برفع المخلفات أولاً بأول، موجهاً بتكثيف الحملات اليومية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، حيث تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية، ومنها شارع أبو دراع بمحلة البرج وسوق بسيسة، مشدداً على إزالة كافة المخلفات المتراكمة وعدم السماح بعودة أي أشكال للتعديات أو الإشغالات العشوائية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مكلفة بتنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات. كما وجّه باستمرار رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات ومتابعة أعمال التجميل والتشجير بما يليق بمدينة المحلة الكبرى.

وتابع المحافظ أعمال مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء، أحد أهم المحاور الحيوية ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية، حيث يمتد الشارع بطول 1700 متر وبمتوسط عرض 16 متراً، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مروراً بتقاطعات شكري القوتلي ومحب، ويعد شرياناً رئيسياً يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين ومركزاً للحركة التجارية والصناعية التي تتميز بها المحلة الكبرى، المعروفة بـ“قلعة الصناعة المصرية”.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أعمال التطوير تُنفذ على مراحل متكاملة تبدأ بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لضمان بنية تحتية قوية قبل الرصف النهائي، مشيراً إلى أن المحافظة تطبّق أعلى معايير الجودة والاستدامة للحد من مشكلات البنية التحتية مستقبلاً. وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية بالقطاع الثاني من شارع الجلاء من تقاطع شكري القوتلي وحتى شارع محب بطول 200 متر، إلى جانب انتهاء الطبقة الرابطة من منطقة أبو دراع وحتى طريق دمرو بطول 150 متراً، على أن يجري استكمال باقي القطاعات عقب الانتهاء من إحلال خطوط المياه.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن تطوير شارع الجلاء يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتقليل التكدسات المرورية، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية لأهالي المدينة، خاصة في ظل النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المتنامي بالمحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ كذلك أعمال الرصف الجارية في امتداد شارع مصطفى كامل، والتي تُنفَّذ حالياً بطول 700 متر وعرض 20 متراً، كأحد المحاور المرورية المهمة التي تربط بين شارع المستشار وشارع سعد محمد سعد والطريق الدائري. وشملت الأعمال إحلالاً كاملاً للتربة بعمق يصل إلى 150 سم، تضمن إزالة طبقات التأسيس غير الصالحة ثم إعادة الردم بطبقات زلطية ورملية وصولاً إلى طبقة الأساس، تمهيداً لتنفيذ الطبقة الرابطة واستكمال الرصف وفق الاشتراطات الهندسية المعتمدة.

وأكد اللواء الجندي أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتحسين شبكات الطرق ورفع مستوى النظافة والانضباط بمدينة المحلة الكبرى، موضحاً أن الجهود الحالية تأتي في إطار اهتمام الدولة برفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات تليق بهم. وشدد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر خلال التنفيذ، مشيراً إلى أن المتابعة الليلية تهدف لضمان استمرار العمل على مدار الساعة وتحقيق أفضل معدلات إنجاز.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكداً أن توفير بيئة نظيفة ومرافق مطورة على رأس أولويات المحافظة، وأنه لن يُسمح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام التنفيذية، موجهاً رؤساء الأحياء بمتابعة دقيقة للأعمال اليومية ورفع تقارير فورية عن نسب التنفيذ وإجراءات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.