"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
محافظ الغربية من الشوارع يستمع لشكاوى الأهالي عن قرب

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عدداً من مناطق وشوارع مدينة المحلة الكبرى، مستمعًا بآذان صاغية لشكاوى المواطنين ومطالبهم، ومؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي هو الأساس الحقيقي لتطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطن. وجاءت الجولة وسط سقوط الأمطار التي شهدتها المدينة، حيث حرص المحافظ على التواجد ميدانيًا رغم الظروف الجوية لمتابعة الأوضاع على الأرض والتأكد من سرعة كسح تجمعات المياه حفاظًا على حركة المرور وسلامة المواطنين.

تحرك تنفيذي 

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على أن التعامل مع مياه الأمطار يتم على مدار الساعة من خلال رفع درجة الاستعداد وتكثيف انتشار المعدات والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم كافة الإجراءات التي تضمن استقرار الشارع وتسهيل حياة الناس، وأن تواجده الميداني في مثل هذه الظروف يأتي ترجمة لتعليمات القيادة السياسية بضرورة التحرك الفوري ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول.

كما حرص اللواء أشرف الجندي على التجول داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق والأماكن العامة بالمدينة، مستمعًا لشكاوى الأهالي وأفكارهم حول تحسين مستوى الخدمات، سواء ما يتعلق بالنظافة العامة أو رصف الطرق أو توفير الخدمات الحيوية التي تمس الحياة اليوميةظ للمواطن. وأكد المحافظ للمواطنين: “هدفي الرئيسي هو إرضاء المواطن وحل مشاكله، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التواجد الدائم في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفة احتياجاتكم على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.”

وفي إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الداخل كما يتابعها في الشارع، تفقد محافظ الغربية المركز التكنولوجي بحي أول المحلة للاطمئنان على سير العمل بداخله وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث راجع حركة استقبال الطلبات ونسب إنجازها والتقى بعدد من المترددين على المركز للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بمعايير الجودة والشفافية في إنهاء الإجراءات، ومؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة الحكومة أمام المواطنين وأن أي تأخير أو تقصير غير مقبول تمامًا.

واتسم اللقاء بين المحافظ وأهالي المحلة بروح من الود والحوار المفتوح، حيث أنصت المحافظ باهتمام بالغ لكل ما طرحه المواطنون من مطالب وملاحظات، مؤكدًا حرصه على دعم جميع الجهود التي ترفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وموجهًا رؤساء المراكز والمدن بسرعة متابعة المطالب التي تم عرضها والعمل الفوري على حلها، ومشددًا على أن التواصل المستمر مع المواطنين يأتي على رأس أولوياته وأن مكتبه مفتوح للجميع دون استثناء لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.

وقد عبّر المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم في الشارع وفي ظل الظروف الجوية الصعبة، مؤكدين تقديرهم لحرصه على الاستماع لهم والاقتراب من مشكلاتهم بشكل مباشر، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا وحرصًا صادقًا على تحسين أوضاعهم ودعم الخدمات داخل المدينة.

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

