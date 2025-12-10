مصرع شخص وإصابة ثلاثة في انقلاب أتوبيس رحلات بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الحر – دفرة بكفر الزيات بمحافظة الغربية، نتيجة هطول أمطار غزيرة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الحر – دفرة بكفر الزيات بمحافظة الغربية.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا تحت إشراف الرائد محمد العسال حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.



تبين أن المصابين هم غريب إبراهيم صفي الدين، 41 عامًا: اشتباه ما بعد الارتجاج،إيهاب محمد علي، 45 عامًا: اشتباه كسر بالعمود الفقري والفخذ الأيمن، محمد سعيد معوض، 54 عامًا: اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة، أما المتوفى فهو عبد الخالق أحمد البدوي، 42 عامًا، إثر تهشم الرأس.

تحرك عاجل



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم الدفع بأوناش عملاقة لرفع آثار حطام الحادث وتسيير حركة المرور.