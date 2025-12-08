قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تلتقي شيخ الأزهر لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
تحقيقات وملفات

وسط أمطار طنطا… محافظ الغربية يفاجئ الشوارع بجولة ميدانية مكبرة لمتابعة حركة النقل ورفع الإشغالات.. ويؤكد: لن أسمح بأي تقصير.. والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجــرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمختلف شوارع حي أول وثان طنطا، وسط حالة من سقوط الأمطار، وذلك لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي، والاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد المحافظ خلال الجولة على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة ملتزم بتقديم خدمة تليق بالمواطن، مؤكداً: “لن أسمح بأي تقصير في مستوى أي خدمة… والمواطن يجب أن يشعر باختلاف واضح يلمسه بنفسه في الشارع.”

توجيهات محافظ الغربية 

وبمجرد خروجه من ديوان عام المحافظة، لاحظ محافظ الغربية تكدس عدد من المواطنين في محيط المنطقة، فحرص على التوقف فوراً لمتابعة سير حركة المواصلات والتأكد من توافر السيارات على مختلف الخطوط الداخلية. وعلى الفور أجرى اتصالاته بمدير إدارة المواقف موجهاً بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لمواجهة الطلب المتزايد، واستجابت الإدارة بشكل عاجل، حيث تم إرسال السيارات المطلوبة لتيسير حركة المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم دون تأخير.

امطار غزيره 

وخلال جولته، تفقد المحافظ حالة النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي أول وثان طنطا، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات، مع الدفع بفرق ومعدات إضافية في المناطق التي رصد فيها قصور أو تراكمات. كما شدد على ضرورة المرور اليومي والمتابعة اللحظية خاصة في فترات هطول الأمطار، مؤكداً أن تحسين البيئة العامة جزء أساسي من جودة الحياة للمواطن.

وتفقد اللواء أشرف الجندي محيط مسجد السيد البدوي، حيث وجه بإزالة جميع الإشغالات من المنطقة المحيطة بالكامل لتوفير بيئة حضارية تليق بالزوار والمواطنين، مع التأكيد على الاستمرار في المتابعة اليومية وتنفيذ حملات موسعة بالموقع.

شفط وكسح مياه الأمطار 

وخلال الجولة، توقف المحافظ للحديث مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لحرصه الدائم على التواجد الميداني ومتابعة مشاكل الشارع على الطبيعة، داعين له بالتوفيق والاستمرار في هذا النهج القائم على الاستجابة الفورية لمطالب الناس.

ومع استمرار سقوط الأمطار أثناء تفقده لعدد من شوارع حي ثان طنطا، وجه المحافظ بالدفع الفوري بسيارات ومعدات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات، مؤكداً أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس وأن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية تنفيذ توجيهات المحافظ بشكل لحظي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات داخل الأحياء والارتقاء بمستوى النظافة وحركة النقل وتحسين المظهر العام للمدينة، بما يضمن رضا المواطنين ويحقق استجابة سريعة وفعّالة في مختلف الظروف الجوية.

اخبار محافظة الغربية امطار غزيره كسح وشفط مياه الامطار طنطا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

