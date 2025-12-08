قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انضمام علي السبع للسباق الرمضاني بالمشاركة في مسلسل فخر الدلتا

علي السبع
علي السبع
أوركيد سامي

ينضم النجم الشاب علي السبع للسباق الرمضاني القادم 2026 ويوسّع من دائرة إنجازاته الفنية حيث ينضم إلى طاقم عمل المسلسل الشبابي فخر الدلتا للمؤلف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني ومن بطولة أشرف عبد الباقي والفنان الصاعد أحمد رمزي وتارا عبود.
نجح علي السبع في لفت الأنظار في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال دور مروان من ضمن أحداث مسلسل أثينا، الذي شارك في بطولته مع ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل وسلوى محمد علي. وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.
وفي رمضان 2024، شارك السبع في بطولة مسلسل لانش بوكس مع غادة عادل  وجميلة عوض. وفي رمضان 2022 شارك مع النجمة يسرا في بطولة مسلسل أحلام سعيدة. وخارج الموسم الرمضاني تألق علي السبع في مسلسلات بارزة، من بينها حالة خاصة، بطولة غادة عادل، طه الدسوقي وهاجر السرّاج، وزينهم.
وكان المخرج تامر محسن قد اختار السبع لتجسيد دور الديلر "لوكا" في مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح في موسم رمضان 2021.
وفي موسم رمضان التالي شارك السبع في بطولة مسلسل أحلام سعيدة أمام النجمة يسرا، إخراج عمرو عرفة، ومسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان ودينا الشربيني التي شارك معها علي السبع أيضاً في بطولة مسلسل قصر النيل (2021). وفي موسم رمضان شارك علي في المسلسل الكوميدي لانش بوكس بطولة غادة عادل وجميلة عوض، وسبقه بنفس العام مسلسل Watch It الأصلي حالة خاصة بطولة طه الدسوقي وغادة عادل، وإخراج عبد العزيز النجار.
وفي السينما كانت أحدث أدواره السينمائية فيلم مين يصدق، الذي انطلق في دور العرض السينمائية بعد أن نافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من بطولة يوسف عمر وجيدا منصور وإخراج زينة أشرف عبد الباقي. كما شارك السبع مؤخرًا في موسم عيد الفطر الماضي من خلال فيلم نجوم الساحل،
وكانت بداية علي في السينما من خلال بفيلم رأس السنة مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان" صديق أحمد مالك. ثم شارك في بطولة فيلم فرق خبرة مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب.

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

وزير الشباب

مفتي الجمهورية يهنئ وزير الشباب والرياضة بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة بمنظمة اليونسكو

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي علينا تقديم القدوة لهم

الدعاء عند نزول المطر

هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. ردده بهذه الصيغة لتتحقق أحلامك

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

