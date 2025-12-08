انضمام علي السبع للسباق الرمضاني بالمشاركة في مسلسل فخر الدلتا

ينضم النجم الشاب علي السبع للسباق الرمضاني القادم 2026 ويوسّع من دائرة إنجازاته الفنية حيث ينضم إلى طاقم عمل المسلسل الشبابي فخر الدلتا للمؤلف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني ومن بطولة أشرف عبد الباقي والفنان الصاعد أحمد رمزي وتارا عبود.

نجح علي السبع في لفت الأنظار في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال دور مروان من ضمن أحداث مسلسل أثينا، الذي شارك في بطولته مع ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل وسلوى محمد علي. وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وفي رمضان 2024، شارك السبع في بطولة مسلسل لانش بوكس مع غادة عادل وجميلة عوض. وفي رمضان 2022 شارك مع النجمة يسرا في بطولة مسلسل أحلام سعيدة. وخارج الموسم الرمضاني تألق علي السبع في مسلسلات بارزة، من بينها حالة خاصة، بطولة غادة عادل، طه الدسوقي وهاجر السرّاج، وزينهم.

وكان المخرج تامر محسن قد اختار السبع لتجسيد دور الديلر "لوكا" في مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح في موسم رمضان 2021.

وفي موسم رمضان التالي شارك السبع في بطولة مسلسل أحلام سعيدة أمام النجمة يسرا، إخراج عمرو عرفة، ومسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان ودينا الشربيني التي شارك معها علي السبع أيضاً في بطولة مسلسل قصر النيل (2021). وفي موسم رمضان شارك علي في المسلسل الكوميدي لانش بوكس بطولة غادة عادل وجميلة عوض، وسبقه بنفس العام مسلسل Watch It الأصلي حالة خاصة بطولة طه الدسوقي وغادة عادل، وإخراج عبد العزيز النجار.

وفي السينما كانت أحدث أدواره السينمائية فيلم مين يصدق، الذي انطلق في دور العرض السينمائية بعد أن نافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من بطولة يوسف عمر وجيدا منصور وإخراج زينة أشرف عبد الباقي. كما شارك السبع مؤخرًا في موسم عيد الفطر الماضي من خلال فيلم نجوم الساحل،

وكانت بداية علي في السينما من خلال بفيلم رأس السنة مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان" صديق أحمد مالك. ثم شارك في بطولة فيلم فرق خبرة مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب.