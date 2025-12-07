تجارة طنطا تنظم ندوة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة

شهدت كلية التجارة جامعة طنطا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، تنظيم ندوة توعوية بعنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة".

تأتي هذه الندوة في إطار دعم الجامعة للقضايا المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي بحقوق المرأة وسلامتها، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الاستاذ الدكتور ياسر الجرف، عميد الكلية، الاستاذ الدكتور دينا عبدالهادي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

حاضر بالندوة الاستاذ الدكتور نهلة العشماوي، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة طنطا وعضو المجلس القومي للمرأة ، الاستاذ الدكتور رمضان معن، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة وعضو المجلس القومي للمرأة، الاستاذ الدكتور سارة العكل، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

تناولت الندوة أهمية التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، وأشكال العنف وآليات الإبلاغ والخطوات المتبعة لمناهضة أي شكل من أشكال العنف، وكيف يمكن للطالب الجامعي أن يكون شريكاً فعالاً في مواجهة الظاهرة، ونشر ثقافة الاحترام والمساواة داخل الحرم الجامعي والمجتمع.