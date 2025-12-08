تطوير التعليم العابر للحدود.. تعاون بين جامعة طنطا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي

التقى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، بالدكتورة فيبكا باخمن، مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجامعة في ورشة العمل "تطوير التعليم العابر للحدود"، الذي ينظمه المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين، أن اللقاء كان مثمرًا وبنّاءً، مؤكدًا على التزام جامعة طنطا بتعزيز علاقاتها الدولية، خاصة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة مثل الـ DAAD، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يعزز مكانتنا الإقليمية والدولية، مضيفاً أن الشراكة مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ستفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لإثراء تجاربهم الأكاديمية والبحثية، والمساهمة في تخريج كوادر قادرة على المنافسة المحلية والعالمية.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور محمد حسين درع الجامعة للدكتورة فيبكا باخمن، تعبيرًا عن التقدير والشكر لجهودها ولدور الهيئة في دعم التعاون الأكاديمي الدولي.