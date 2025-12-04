جامعة طنطا تُجدد اعتماد معملي الخرسانة وخواص المواد بمعايير دولية

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح كلية الهندسة في تجديد اعتماد معملي الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة وخواص المواد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك في تأكيد جديد على التزام الجامعة بمعايير الجودة الدولية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

وأوضح رئيس الجامعة أن تجديد الاعتماد تم وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017، والمتطلبات الخاصة للمجلس، التي تضمن الكفاءة الفنية للمختبرات وقدرتها على تقديم نتائج اختبارات ومعايرة دقيقة وموثوقة، مما يعزز الثقة في التقارير الفنية الصادرة من الكلية.

اعتماد كلية الهندسة

أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تعمل دائما على تطبيق معايير الجودة الشاملة في كافة القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية، مؤكداً إن نجاح كلية الهندسة في تجديد اعتماد معملي الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة وخواص المواد من المجلس الوطني للاعتماد يعد شهادة اعتراف بكفاءة الكوادر الفنية والالتزام بأعلى معايير الأداء في مجال الفحص والاختبارات الهندسية، موضحاً أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة جامعة طنطا كصرح تعليمي وبحثي رائد، ويدعم بشكل مباشر خطتنا الاستراتيجية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وخدمة قطاع التشييد والبناء والمجتمع المحلي بنتائج اختبارات موثوقة وعالية الجودة.





من جانبه هنأ الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جميع منتسبي الكلية، باستمرار تجديد اعتماد معملي الخرسانة وخواص المواد، وهو ما يعكس الجهد المؤسسي والدؤوب المبذول داخل الكلية للحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة الفنية، موجها خالص الشكر والتقدير إلى مديري المعامل وإلى جميع فرق العمل، من أعضاء هيئة تدريس وفنيين وإداريين، لجهودهم وعملهم بتفانٍ كبير على مدار الفترة الماضية لضمان استيفاء كافة متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017 ، مؤكداً استمرار تطوير الإمكانيات المعملية بالكلية، لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي، وتقديم خدمات اختبار هندسية موثوقة تخدم سوق العمل وخطط التنمية الوطنية.