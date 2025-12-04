قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة طنطا تُجدد اعتماد معملي الخرسانة وخواص المواد بمعايير دولية

كلية الهندسة بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح كلية الهندسة في تجديد اعتماد معملي الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة وخواص المواد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك في تأكيد جديد على التزام الجامعة بمعايير الجودة الدولية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

وأوضح رئيس الجامعة أن تجديد الاعتماد تم وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017، والمتطلبات الخاصة للمجلس، التي تضمن الكفاءة الفنية للمختبرات وقدرتها على تقديم نتائج اختبارات ومعايرة دقيقة وموثوقة، مما يعزز الثقة في التقارير الفنية الصادرة من الكلية.

اعتماد كلية الهندسة

أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تعمل دائما على تطبيق معايير الجودة الشاملة في كافة القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية، مؤكداً إن نجاح كلية الهندسة في تجديد اعتماد معملي الخرسانة المسلحة والمنشآت الثقيلة وخواص المواد من المجلس الوطني للاعتماد يعد شهادة اعتراف بكفاءة الكوادر الفنية والالتزام بأعلى معايير الأداء في مجال الفحص والاختبارات الهندسية، موضحاً أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة جامعة طنطا كصرح تعليمي وبحثي رائد، ويدعم بشكل مباشر خطتنا الاستراتيجية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وخدمة قطاع التشييد والبناء والمجتمع المحلي بنتائج اختبارات موثوقة وعالية الجودة.


    
من جانبه هنأ الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جميع منتسبي الكلية، باستمرار تجديد اعتماد معملي الخرسانة وخواص المواد، وهو ما يعكس الجهد المؤسسي والدؤوب المبذول داخل الكلية للحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة الفنية، موجها خالص الشكر والتقدير إلى مديري المعامل وإلى جميع فرق العمل، من أعضاء هيئة تدريس وفنيين وإداريين، لجهودهم وعملهم بتفانٍ كبير على مدار الفترة الماضية لضمان استيفاء كافة متطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017 ، مؤكداً استمرار تطوير الإمكانيات المعملية بالكلية، لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي، وتقديم خدمات اختبار هندسية موثوقة تخدم سوق العمل وخطط التنمية الوطنية.

اخبار محافظة الغربية تجديد اعتماد كلية الهندسة جامعة طنطا تبادل الخبرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

