قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص

جولة وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي
جولة وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي
الغربية أحمد علي

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن ، ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية ، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنوياً.

جولة ميدانية 

واستمعت الدكتورة منال عوض والدكتورة مايا مرسي والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فداناً ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر، إلى جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل. ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر، بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .

توجيهات محافظ الغربية 

ومن جانبها أكدت د.منال عوض، أن مشروع تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات لتحقيق الأمن الغذائي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم للمحافظة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة، مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

دعم وزير التنمية المحلية 

 وأضاف المحافظ أن المحطة تعد مشروعًا خدميًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وللسنوات الطويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشددًا على استمرار متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

اخبار محافظة الغربية وزيرتي التنمية المحلية التضامن الاجتماعي تنموية مشروع البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ترشيحاتنا

برشلونة

قرار عاجل من يويفا بشأن ملعب برشلونة

المدافع الألماني أنطونيو روديجر

روديجر: اللعب في السعودية ليس إنك لاعب أقل.. وأنا جاهز الآن وأتقبل الانتقادات

علي معلول

شاهد.. علي معلول في تدريبات منتخب تونس استعدادا لكأس العرب

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد