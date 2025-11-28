منتخب طلاب جامعة طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات

فاز فريق منتخب جامعة طنطا لكرة اليد "طلبة" بالمركز الأول، في دوري الجامعات المصرية، دورة الشهيد الرفاعي في نسختها الـ53 للعام الجامعي 2025/2026 المستوى B، وذلك بعد الفوز على جامعات المنوفية والجامعة الصينية وجامعة بنى سويف في الدور الأول، والفوز على جامعات الدلتا للعلوم وجامعة بنى سويف وجامعة أسيوط في الدور الثاني.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أبطال الجامعة من فريق كرة اليد على هذا الفوز المستحق، والذي جاء بعد مسيرة متميزة، تضمنت الفوز على جامعات عريقة في كل من الدور الأول والثاني، مؤكداً أن هذا يأتي تأكيداً على أهمية الأنشطة الطلابية، وخاصة الرياضية منها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.

أضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تؤمن بأن الرياضة تلعب دوراً حيوياً وأساسياً في بناء الإنسان وبناء الشخصية، وغرس قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والروح التنافسية الشريفة، مؤكداً على استمرار تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة للطلاب، ليس فقط في الجانب الأكاديمي، ولكن في جميع الأنشطة المختلفة، لتحقيق المزيد من البطولات والريادة على كافة المستويات المحلية والدولية، ورفع اسم جامعة طنطا عالياً.



اخبار محافظة الغربية



كما ثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد الشيخ مدير النشاط الرياضي، والجهاز الفني والإداري للفريق، الكابتن أحمد فخري المدير الفني، والكابتن محمد ماهر المدرب العام ، والكابتن رشاد حجازي المدرب ، واحمد مصطفى و محمد صفا مشرفي الفريق، لما بذلوه من عمل دؤوب وتفانٍ في إعداد وتدريب الطلاب ورعاية الفريق، والذي كان سبباً رئيسياً في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.