ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»

نظّمت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة علمية بعنوان: «حُسن الجوار في الإسلام» بمدرسة الشهيد وائل عاطف طاحون بكفر الزيات، وذلك بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم. تأتي الندوة برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور نوح العيسوي، مدير المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني المنضبط لدى طلاب المؤسسات التعليمية.

وتناول السادة المحاضرون خلال الندوة مكانة حُسن الجوار في الإسلام، بوصفه خُلقًا رفيعًا يُعزّز التماسك الاجتماعي ويُرسّخ مبادئ الاحترام المتبادل، مؤكدين أهمية ترسيخ هذه القيم بين الطلاب بما يُسهم في بناء سلوك مستقيم وفهم صحيح لقيم المجتمع.

وتأتي هذه الندوات في إطار رسالة وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتعميق دور الوعي الديني في تشكيل شخصية الطلاب على أسسٍ من الأخلاق والتسامح والانضباط والسلوك القويم.