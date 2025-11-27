قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»

شيماء جمال

نظّمت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة علمية بعنوان: «حُسن الجوار في الإسلام» بمدرسة الشهيد وائل عاطف طاحون بكفر الزيات، وذلك بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم. تأتي الندوة برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور نوح العيسوي، مدير المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني المنضبط لدى طلاب المؤسسات التعليمية.

وتناول السادة المحاضرون خلال الندوة مكانة حُسن الجوار في الإسلام، بوصفه خُلقًا رفيعًا يُعزّز التماسك الاجتماعي ويُرسّخ مبادئ الاحترام المتبادل، مؤكدين أهمية ترسيخ هذه القيم بين الطلاب بما يُسهم في بناء سلوك مستقيم وفهم صحيح لقيم المجتمع.

وتأتي هذه الندوات في إطار رسالة وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتعميق دور الوعي الديني في تشكيل شخصية الطلاب على أسسٍ من الأخلاق والتسامح والانضباط والسلوك القويم.

صحّح مفاهيمك أوقاف الغربية حُسن الجوار في الإسلام الإسلام وزارة الأوقاف الأوقاف

