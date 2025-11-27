وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، لمتابعة تطورات العمل داخل الاتحاد واستعراض آخر مستجدات المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية مواصلة التطوير الفني والإداري داخل منظومة الجودو، بما يضمن الارتقاء بمستوى اللاعبين ودعم مشاركاتهم الدولية.

وناقش الاجتماع خطة الاتحاد لإقامة معسكر معايشة للاعبي المنتخبات بالأكاديمية العسكرية، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تعزز الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لتطوير برامج الإعداد البدني والفني للمنتخبات في مختلف الألعاب.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي إلى موقف لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي داخل منتخبات الجودو، مشيدًا بتقدم عدد كبير من العناصر الواعدة ودمجهم تدريجيًا في الصفوف الأولى للمنتخبات.

ووجه الوزير بالاستمرار في خطة اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير كل سبل الدعم للرياضيين المميزين لضمان توسيع قاعدة المشاركة وتحقيق نتائج مشرفة لمصر في البطولات الإقليمية والدولية.