مصر تواصل إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة في اليوم الـ 48 لوقف إطلاق النار

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن اليوم هو الثامن والأربعين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ، وتواصل الدولة المصرية دفع قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ضمن جهودها المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لتخفيف معاناة السكان والمدنيين.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهلال الأحمر المصري سير اليوم قافلة "زاد العزة الثانية والثمانين"، التي تضمنت 260 ألف سلة غذائية، حيث دخل جزء منها بالفعل إلى القطاع، بينما لا يزال جزء آخر من الشاحنات الخاضعة للفحص على معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن بعض الشاحنات رُفض دخولها وأُعيدت إلى الجانب المصري.

وأوضح أن القافلة شملت أيضًا 1150 طنًا من المواد البترولية، ومواد الإيواء اليومية، بما في ذلك 50,000 بطانية و76,000 قطعة ملابس شتوية، بالإضافة إلى 15,000 خيمة، ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" التي يسيرها الهلال الأحمر المصري منذ أواخر يوليو الماضي.

ولفت إلى أن وتيرة دخول المساعدات ازدادت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذه القوافل تمر جميعها عبر منفذ كرم أبو سالم، المنفذ البري الوحيد لدخول المساعدات بعد أن دمّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من منفذ رفح وحولته إلى ثكنة عسكرية في أواخر مايو 2024.