لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر الخريجين الجدد بسرعة استكمال إجراءات القيد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وذلك قبل انتهاء فترة انتداب موظفي وزارة الصحة للعمل داخل مقر النقابة العامة، وذلك للتيسير على الصيادلة وإنهاء إجراءات القيد والترخيص في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت نقابة الصيادلة، بأن التقديم يتم من خلال التوجه لمقر النقابة العامة بالقاهرة بجاردن سيتي أو من خلال مناديب النقابات الفرعية بالمحافظات.

وفيما يلي المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة: