أليجري يكشف موقف بوليسيتش قبل مواجهة لاتسيو

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، عن احتمالية غياب نجم الفريق كريستيان بوليسيتش عن مواجهة لاتسيو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن لحاقه بالمباراة لا يزال غير مؤكد رغم عدم استبعاد أي سيناريو.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن موقف بوليسيتش ما زال معقدًا: "سيكون من الصعب عليه اللحاق بالمباراة، لكن أي شيء قد يحدث غدًا أو بعد غد".

وأشار المدرب الإيطالي إلى جاهزية ساليمايكيرس، مؤكدًا أن خيمينيز يبدأ العودة التدريجية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بينما بقية اللاعبين في حالة جيدة.

عودة بوليسيتش

وعاد بوليسيتش مؤخرًا من إصابة في أوتار الركبة تعرّض لها أثناء مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر، وشارك بالفعل أمام بارما كبديل قبل التوقف الدولي، ثم لعب أساسيًا أمام إنتر في الديربي وسجل هدف الفوز للروسونيري، ليواصل تألقه كأحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم برصيد 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 10 مباريات.

وأوضح أليجري أن الإجهاد البدني لا يزال يمثل تحديًا للفريق، قائلاً: "في الشهر الماضي عاد خمسة لاعبين من المنتخب وهم شبه ميتين، لذلك لم أستطع إشراكهم. لكن رغم ذلك، فعمق التشكيلة ما زال جيدًا".

التخطيط لميلان المستقبلي

وأكد المدرب أن النادي يعمل على التخطيط لميلان المستقبلي رغم صعوبة فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى امتلاك الفريق لاعبين يتطور مستواهم ويمكن الاعتماد عليهم بشكل أكبر في النصف الثاني من الموسم.

وتطرق أليجري للحديث عن الإصابات التي أثّرت على الفريق مؤخرًا، قائلاً: "افتقدنا رابيو وبوليسيتش وإستوبينان الشهر الماضي"، معتبرًا أن التبديلات يجب أن تُجرى عند الضرورة وليس لمجرد التغيير.

وفيما يتعلق بقرب انتهاء عقد الحارس مايك ماينان في صيف 2026، قال أليجري: "مايك من بين أفضل الحراس في العالم. النادي يعمل على تأمين استقرار الفريق، وهم يهتمون بملف تجديد عقده".

وأضاف أنه يتحدث مع ماينان باستمرار، لكن ليس بالضرورة عن كرة القدم، مؤكداً أن الحارس الدولي الفرنسي يظهر هدوءًا وثقة كبيرة.

أجواء ديربي ميلانو

وتحدث أليجري عن أجواء ما بعد ديربي ميلانو والفوز على إنتر، مؤكداً أن الديربي يمنح دفعة من الأدرينالين، لكنه شدد على ضرورة التركيز في الهدف الأساسي وهو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، في ظل منافسة قوية بين سبعة فرق تفصل بينها سبع نقاط فقط، مع عودة لاتسيو للمنافسة مجددًا تحت قيادة ساري.

واختتم المدرب تصريحاته بالحديث عن مواجهة السبت المقبلة: "ستكون مباراة صعبة لأن لاتسيو فريق منظم وساري يقوم بعمل ممتاز. لديهم فرصة للعودة إلى سباق دوري الأبطال. الفوز في الديربي كان رائعًا، لكنه انتهى. الآن أمامنا ثلاث نقاط مهمة نحو هدفنا".