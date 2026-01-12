وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون في جراحات العظام والمفاصل

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وليد عماد الرئيس التنفيذي لشركة «Ortho House» والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لبحث تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، مع التركيز على تطوير خدمات جراحة العظام وتقديم رعاية صحية متميزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد مراجعة أطر التعاون السابقة، واستعراض فرص الشراكات المستقبلية، إلى جانب مناقشة آليات السداد والجوانب المالية. كما تناول مقترح إنشاء مركز امتياز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل، مع التركيز الخاص على مكافحة العدوى المرتبطة بهذه العمليات.

إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة

وقال «عبدالغفار» إن اللقاء تناول إمكانية إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقاً، بهدف تحسين معدلات النجاح والأداء، بالإضافة إلى بحث برامج التدريب على أحدث التقنيات، ووضع ضوابط منظمة لعمليات تغيير المفاصل تضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف أن الوزير وجه بإعداد تقرير شامل عن معدلات العدوى في مستشفيات جراحات العظام والمفاصل، وآخر بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد يركز على مراجعة مواضع تشغيل الروبوتات الجراحية، وضمان تدريب الكوادر البشرية وتوفير بيئة علاجية مثالية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش أهمية التعليم المؤسسي للجراحات باستخدام الروبوت، وبحث توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة لتعزيز التعاون المستقبلي، إلى جانب إمكانية إنشاء مركز تدريبي متخصص و“Robot Academy” للمحاكاة المتقدمة في جراحات العظام وتغيير المفاصل، بهدف رفع كفاءة الأطباء والكوادر الفنية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والهيئة:

• الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي

• الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

• الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي

• الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

• الدكتورة نسمة نصر، رئيس غرفة المستلزمات الطبية

• عميد مهندس أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد

• عميد مهندس تامر عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للأجهزة الطبية بهيئة الشراء الموحد

ومن جانب شركة «Ortho House»:

• الدكتور هاني جودة، المدير التجاري

• الدكتورة بريهان العشري، مسئولة تطوير الأعمال