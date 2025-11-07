أليجري: قميص ميلان لا يُمنح بل يُكتسب.. وبارما محطة صعبة قبل الديربي

شدّد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، على أن اللعب بقميص الروسونيري "حق يُكتسب ولا يُمنح"، مؤكدًا أن الفريق يمرّ بمرحلة مهمة من الإعداد للمستقبل، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بارما، مساء غدٍ السبت، على ملعب إينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "أكرر دائمًا للاعبين أن الوجود داخل ميلان يتطلب العمل بشغف يوميًا، لأن علينا جميعًا، وليس اللاعبين فقط، كسب الحق في ارتداء هذا القميص الكبير. من يغادر ميلان لا يعود بسهولة، لذلك يجب أن نُدرك قيمة المكان الذي نمثله".

مستقبل الحارس مايك ماينان

وتحدث المدرب الإيطالي عن مستقبل الحارس الفرنسي مايك ماينان الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، قائلًا: "ماينان حارس رائع والنادي يخطط لمستقبله بعناية. تاري وفورلاني يعملان بجد من أجل تأمين مستقبل ميلان. هدفنا الآن هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والعودة إلى دوري أبطال أوروبا".

مواجهة بارما

وحول مواجهة بارما، قال أليجري إن المباراة ستكون صعبة رغم تراجع نتائج الخصم مؤخرًا، موضحًا: "بارما فريق منظم يعتمد على الكرات الطويلة، وملعبه ليس سهلًا. خسرنا هناك الموسم الماضي، لذا علينا أن نكون مستعدين ذهنيًا وبدنيًا بشكل كامل".

وأضاف: "لم نحقق الفوز خارج ملعبنا منذ لقاء أودينيزي، لكننا استعدنا بوليسيتش الذي بات جاهزًا للمشاركة، فيما سيبقى رابيو وخيمينيز خارج القائمة حتى ما بعد فترة التوقف الدولي".

صلابة دفاع ميلان

وأشاد أليجري بصلابة دفاع فريقه الذي لم يستقبل سوى سبعة أهداف في عشر مباريات، قائلًا: "طلبت من اللاعبين التركيز على تقليل الأهداف، لأن ذلك أساس الاستمرارية في المنافسة. إذا استقبلت خمسين هدفًا في موسم واحد، فستحتاج لتسجيل مئة وخمسين لتنافس على المربع الذهبي".

وأكد مدرب ميلان أن الفريق بحاجة لتحسين استغلال الفرص الهجومية، مضيفًا: "لا يمكن أن نسجل هدفًا واحدًا فقط من كل ست فرص، علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى".

وتحدث أليجري عن جاهزية لاعبيه، قائلًا: "بوليسيتش تدرب بشكل جيد ومستعد للعب، وقدم لياو ونكونكو أداءً ممتازًا ضد روما، لكن علينا أن نحافظ على الإيقاع العالي والتركيز طوال المباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا نفكر الآن في ديربي ميلانو، نركز فقط على مواجهة بارما التي تعني ثلاث نقاط مهمة مثل أي مباراة أخرى. هدفنا أن نحصل على استراحة هادئة بعد الفوز، ثم نفكر في الخطوة التالية".