نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم معارضة الفنانة بوسي على ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد.

كانت بوسي قد تقدمت بمعارضة على أحد الأحكام الصادرة ضدها بشأن إصدار شيك، في حين تواصل المحكمة نظر القضية المرتبطة بالمتهمين الذين يُحاكمون على خلفية تزوير أوراق رسمية ضمن ملف الشيكات المنسوب إلى الفنانة.

تشير التحقيقات السابقة إلى أن الجهات المختصة كانت قد قررت حبس شخصين على ذمة القضية، بينما أُخلي سبيل آخرين بعد انتهاء التحقيق معهم.

في وقت سابق، كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي قبل سفرها إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد.