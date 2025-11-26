قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب من اللجان العامة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة نتائج اللجان الانتخابية في 13 محافظة، من اللجان العامة بعد أن سلم رئيس كل لجنة فرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الاقتراع وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة وقامت اللجان العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية وتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط لها إعلان النتائج في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الموافق 2 ديسمبر 2025، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه الخميس المقبل 4 ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العدد للأصوات ويتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وتجرى مرحلة الإعادة للمرشحين المتقاربين في الأصوات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 31 دائرة بـ10 محافظات، خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، وفى داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل، وتشمل الإعادة بين المرشحين 7 دوائر في محافظة الجيزة، ودائرتين في الفيوم و5 دوائر في المنيا، و3 دوائر في أسيوط، ودائرتين في الوادى الجديد، ودائرة في سوهاج، و3 دوائر في الأقصر و3 دوائر في أسوان ودائرة في الإسكندرية، و4 دوائر في البحيرة.

وتجرى الانتخابات لعضوية في مجلس النواب في 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، وداخل مصر يومى 3 و 4 ديسمبر المقبل، والدوائر الملغاة تشمل: دائرة في الجيزة، ودائرتين في الفيوم ودائرة في أسيوط و7 دوائر في سوهاج، و4 دوائر في قنا، ودائرة في الإسكندرية، و3 دوائر في البحيرة.

