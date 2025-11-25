بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اتسمت بحالة واضحة من الانضباط الشديد، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية تعاملت بمنتهى المصارحة والشفافية مع أي خروقات تم رصدها خلال العملية الانتخابية.

وأوضح بدوي، في اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تابعت بدقة كل ما تم تداوله عبر الفضاء الإلكتروني من شكاوى أو ادعاءات تتعلق بسير الانتخابات، مؤكدًا أن المواطن نفسه لمس هذا الانضباط على أرض الواقع، خاصة بعد قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال المرحلة الأولى، والذي بعث برسالة واضحة بأن تطبيق القانون لا استثناء فيه.

وأضاف أن اليوم شهد غيابًا كاملًا للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، وهو أحد أبرز أوجه الخلل التي تسببت سابقًا في إبطال دوائر خلال المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الملف تم التعامل معه بنجاح خلال المرحلة الثانية.

ووجّه المستشار حازم بدوي الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها المستمر في تنظيم العملية الانتخابية واستجابتها الفورية لأي شكوى، مؤكدًا أنه يتم إحالة كل الوقائع المخالفة في العملية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن بعض اللجان شهدت كثافات كبيرة رغم تجاوز الساعة التاسعة مساءً، ما يعكس إقبالًا واضحًا من المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية.