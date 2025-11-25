بعد انتهاء التصويت بالمرحلة الثانية.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

يبحث الكثيرون عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025/2026 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية التي انطلقت أمس الاثنين واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، وسط متابعة دقيقة من اللجان العامة والفرعية لضمان انتظام سير عملية التصويت وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة الشعبية وضمان نزاهة العملية الديمقراطية.



موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025

وبدأت المرحلة الثانية للتصويت في الداخل أمس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء، حيث تتولى اللجان العامة والفرعية الإشراف الكامل على الإجراءات التنظيمية ومتابعة الكثافات التصويتية لحظة بلحظة دون أي توقف لضمان انتظام العملية الانتخابية.

موعد إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع أصوات الناخبين في جميع الدوائر.

وشددت الهيئة على أن النتيجة الرسمية ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة لضمان دقة المعلومات ومنع تداول أي بيانات غير موثقة، مع إتاحة متابعة لحظية من جانب وسائل الإعلام والمواطنين.

ويأتي هذا التنظيم بهدف تعزيز ثقة الشارع في الإجراءات، وتوفير شفافية كاملة حول مسار الانتخابات في مرحلتها الثانية.

جدول جولات الإعادة في المرحلة الثانية

في حال عدم حسم بعض الدوائر الانتخابية من الجولة الأولى، أكدت الهيئة أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيشمل أيضاً نتائج جولة الإعادة.

وسيجري التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر 2025، بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر 2025.

وتم تحديد هذا الجدول لضمان منح الناخبين في الداخل والخارج الفرصة الكاملة للمشاركة، والتزاماً بالمعايير التنظيمية التي تتبعها الهيئة في كل مراحل الانتخابات البرلمانية.

الطعون القانونية ومواعيد الفصل فيها

بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية يجب تقديمها خلال 48 ساعة من موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أي حتى يوم 4 ديسمبر 2025.

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في هذه الطعون خلال فترة تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر 2025، مع إصدار أحكام نهائية غير قابلة للطعن، بما يضمن تحقيق العدالة الانتخابية وتطبيق الضوابط القانونية بدقة كاملة، ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على النتائج النهائية.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من العملية الانتخابية 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويأتي هذا التقسيم الإداري بهدف تسهيل الإشراف القضائي وتقليل الضغط على اللجان، وضمان وصول النتائج بدقة لجميع المواطنين، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما تؤكد الهيئة أن توزيع المحافظات في المرحلة الثانية يساهم في تنظيم العملية الانتخابية بشكل أكثر انضباطاً، مع توفير الدعم الكامل للجان الفرعية.

جدول الدوائر الملغاة وإعادة الانتخابات

أعلن القاضى حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للـ19 دائرة انتخابية التي تم إلغاؤها وفقًا لنص القرار رقم 67 لسنة 2025، والذي يخص المقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، موضحًا جميع الإجراءات الزمنية لهذه الانتخابات.

الدوائر الملغاة

ألغت الهيئة نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، من أصل 70 دائرة على مستوى 14 محافظة، بعد أن شارك في الانتخابات 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، داخل 5606 لجنة فرعية. وجاء قرار الإلغاء بعد مراجعة دقيقة للعمليات الانتخابية والتأكد من وجود مخالفات تستدعي إعادة الانتخابات لضمان نزاهة النتائج.

الجدول الزمني لإعادة الانتخابات

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر الملغاة على النحو التالي:

الخارج: يومي 1 و2 ديسمبر 2025

الداخل: يومي 3 و4 ديسمبر 2025

إعلان النتيجة: 11 ديسمبر 2025

أما في حالة الإعادة، فستُجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 كالتالي:

الخارج: يومي 24 و25 ديسمبر 2025

الداخل: يومي 27 و28 ديسمبر 2025

إعلان النتيجة النهائية: 4 يناير 2026

أهمية الجدول الزمني

يهدف هذا الجدول إلى إعادة تنظيم العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة بما يضمن الشفافية الكاملة والمصداقية للنتائج، مع مراعاة الإشراف القضائي الكامل والمراقبة المحلية والدولية. كما يُتيح للناخبين المرشحين والمواطنين الاستعداد الكامل للمشاركة في هذه الجولة الثانية من الانتخابات.

شفافية كاملة في العملية الانتخابية

تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيكون جزءاً من منظومة متكاملة تعتمد على إشراف قضائي كامل، ورقابة محلية ودولية، وتطبيق ضوابط دقيقة لحماية سير الانتخابات.

وتؤكد الهيئة أن المواطن سيجد المعلومات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، مما يضمن عدم انتشار الشائعات أو المعلومات المغلوطة خلال مراحل الفرز وإعلان النتائج.

أهمية المشاركة في المرحلة الثانية

وتواصل الهيئة حملاتها التوعوية التي تدعو المواطنين إلى المشاركة بكثافة في عملية التصويت، معتبرة أن المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل خطوة مهمة في تشكيل مجلس النواب الجديد.

كما أن معرفة موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تمنح الناخبين تصوراً واضحاً لمسار العملية برمتها، بدءاً من التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية بجولاتها المختلفة.