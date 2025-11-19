الإدارية العليا تتلقى 102 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

تواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة، ووصل عدد الطعون المقدمة حتى الان لـ 102 طعن، منهم عدد يطالب بالغاء العملية الانتخابية بالكامل وعدد آخر يطالب بالغاء إعادة الانتخابات، واخر يطالب ببطلان النتيجة.

يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.

يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.