مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
حوادث

لجذب انتباه المارة.. القبض على بائع متجول أذاع تسجيلا صوتيا للتحذير من اللصوص

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله مكبر صوت معلق بلوحة إعلانية ويصدر منه مقطع صوتى مسجل لتحذيرات من اللصوص بأحد الشوارع بالغربية.

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائم على تسجيل المقطع الصوتى ووضع مكبر الصوت بالمكان المشار إليه (بائع منظفات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا).

وبمواجهته، اعترف بأنه حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول طنطا لبيع المنظفات بالتروسيكل قيادته "بدون لوحات معدنية" قام بتشغيل المقطع الصوتى لجذب إنتباه المارة إليه.

 تم التحفظ على مركبة التروسيكل ومكبر الصوت وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.



الأجهزة الأمنية لوحة إعلانية مكبر صوت اللصوص

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
