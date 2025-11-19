لجذب انتباه المارة.. القبض على بائع متجول أذاع تسجيلا صوتيا للتحذير من اللصوص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله مكبر صوت معلق بلوحة إعلانية ويصدر منه مقطع صوتى مسجل لتحذيرات من اللصوص بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائم على تسجيل المقطع الصوتى ووضع مكبر الصوت بالمكان المشار إليه (بائع منظفات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا).

وبمواجهته، اعترف بأنه حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول طنطا لبيع المنظفات بالتروسيكل قيادته "بدون لوحات معدنية" قام بتشغيل المقطع الصوتى لجذب إنتباه المارة إليه.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل ومكبر الصوت وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.





