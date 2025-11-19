قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عاطلان يعاكسان فتاة ويعتديان على والدها بسلاح أبيض فى البحيرة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/3/2025 تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة ، من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وكريمته – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان– مقيمان بذات العنوان) بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض حال معاتبته لهما لمعاكستهما كريمته.

أمكن ضبطهما فى حينه والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



